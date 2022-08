La ricordate così ad Amici? Oggi Aisha si mostra con un look completamente diverso

La ricordate così ad Amici 21? Oggi Aisha ha cambiato look, eccola con la sua nuova acconciatura.

Amici 21 si è concluso a maggio con la vittoria di Luigi Strangis mentre il secondo posto è stato conquistato da Michele Esposito. Il ballerino ha quindi trionfato nella categoria danza. Quest’anno abbiamo conosciuto molti talenti. Tutti gli allievi in modo diverso hanno lasciato il segno, come accade in ogni edizione.

In particolare in queste ultime due a causa della diffusione del covid, sono stati apportati dei cambiamenti che ci hanno fatto vivere pienamente i ballerini e i cantanti. Infatti sono stati sempre insieme in casetta, e per esempio per le feste di Natale non sono tornati a casa. Abbiamo quindi conosciuto e avuto modo di apprezzare il lato artistico di ognuno ma anche il lato personale. Ci siamo affezionati in modo particolare a tutti. Una delle cantanti più giovani che ha fatto parte della ventunesima edizione di Amici è Aisha.

E’ stata Lorella Cuccarini a volerla e a seguirla nel suo percorso formativo. La cantante è arrivata al serale e la sua eliminazione lasciò tutti a bocca aperta. Una volta uscita dalla scuola, ospite a Verissimo, ha raccontato che Amici è stato come una sorta di terapia, l’ha aiutata tantissimo: “Ho capito che stare con altre persone non fa così paura”. Oggi si gode il successo mentre è impegnatissima in giro per l’Italia con il suo tour estivo. Ebbene, proprio la giovanissima cantante si è mostrata agli eventi con un look molto diverso da come l’abbiamo vista nella scuola: ecco la sua nuova acconciatura.

Aisha dopo Amici cambia look: l’avete vista con la sua nuova acconciatura?

Aisha ha fatto parte della ventunesima edizione di Amici. Nella scuola ha letteralmente spiazzato tutti con la sua voce, maestosa e profonda. Giovanissima sembra avere tutte le carte giuste per poter diventare una cantante di successo e una vera e propria star.

Già adesso si sta godendo il successo e le soddisfazioni che stanno arrivando. La cantante infatti ha annunciato sul suo canale instagram il suo tour estivo: “Solo io, la musica e voi. Ci vediamo prestissimo. Non vedo l’ora di cantare assieme”. Ha così svelato in quali città si fermerà. Nelle sue ultime storie è ad un suo evento, è fotografata sul palco e sono tantissime le persone corse per ascoltarla cantare. Ed è proprio dai video e dagli scatti pubblicati che abbiamo notato il suo nuovo look.

Aisha ha deciso di rinnovare il suo stile mostrandosi con una nuova chioma. Se nella scuola l’abbiamo vista con una riccia capigliatura adesso ha osato con le treccine su tutto il capo e i capelli sono molto più lunghi. Anche così è bellissima! A voi piace la sua nuova acconciatura?