Rosa Perrotta ‘osa’ con la manicure: mai visto niente di simile, davvero delizioso!

Per l’estate, Rosa Perrotta ha scelto di ‘osare’ con la manicure: nessuno aveva mai visto nulla di simile prima d’ora, delizioso!

Se i costumi delle nostre amate Vip non sono passati inosservati – l’ultimo che ha conquistato tutti è stato quello di Federica Nargi – nemmeno le loro manicure sono state da meno. Recentemente, vi abbiamo parlato di quella scelta da Chiara Ferragni, ma avete visto la ‘combo’ voluta da Rosa Perrotta? Formidabile!

Volto amatissimo di Instagram, Rosa Perrotta ha aumentato ancora di più la sua popolarità dopo aver partecipato a Uomini e Donne. Modella e studentessa, l’ex tronista aveva già debuttato sul piccolo schermo nostrano, ma è dopo il dating show di Maria De Filippi che Rosa ha raggiunto l’apice del successo, diventando tra le influencer più apprezzate.

Sul suo canale Instagram ufficiale, Rosa Perrotta ama poter condividere ogni cosa col suo pubblico. Non solo, quindi, ritratti di famiglia o incantevoli scatti da sola, ma anche tutto quello che riguarda la sua quotidianità, beauty routine e molto altro ancora. Proprio per questo motivo, infatti, alcuni giorni fa non ha potuto fare a meno di mostrare alle sue followers la manicure scelta per la sua ‘mini’ vacanza in Sardegna. Volete vederla anche voi? Ci pensiamo immediatamente! Fate attenzione: è davvero deliziosa!

Rosa Perrotta, la manicure scelta è da sogno: da imitare assolutamente

Tra abiti da sogno ed imperdibili consigli di stile, Rosa Perrotta non può fare a meno di condividere ogni cosa col suo pubblico. L’ha fatto anche qualche giorno fa quando – ancora prima di partire con Pietro e il piccolo Achille per la Sardegna – ha voluto osare con la manicure. A differenza di Belen Rodriguez che ha scelto un colore ‘neutro’ ed uniforme, l’ex tronista di Uomini e donne ha scelto la ‘french manicure’. Fate attenzione, però: non si tratta di quella classica, ma di qualcosa di molto originale e di diverso dal solito. In effetti, noi non abbiamo mai visto nulla di simile!

L’estate sta quasi per giungere al termine, ma c’è sempre chi ha scelto di prendersi le ferie in un periodo diverso rispetto da quello ‘solito’ ed ha intenzione di lasciare tutti senza parole. Se anche voi volete farlo, non possiamo fare a meno di consigliarvi di iniziare dalla manicure. Sono diverse quelle che hanno fatto il giro del web in queste ultime settimane, ma quella di Rosa Perrotta batte decisamente tutte! Si tratta di un ‘mix’ del tutto originale, ma davvero delizioso. Guardate un po’ qui:

Come dicevamo, Rosa Perrotta ha optato per un classico french manicure, ma con una copertura leggermente perlata. Cosa ne pensate? Per noi questo smalto è da 10 e lode, ma d’altra parte ne siamo abituati: l’ex tronista è sempre al top!