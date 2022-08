Sono trascorsi quasi 30 anni dalla prima edizione di Non è la rai: cosa fa oggi e com’è Monica Ruggeri

Monica Ruggeri è stata una delle ragazze della prima edizione di Non è la rai: sono trascorsi quasi 30 anni da allora, ma cosa fa oggi?

La generazione degli anni ’90 non può fare a meno di ricordarsi Non è la rai! Andato in onda per la prima volta nel 1991, il programma scritto ed ideato da Gianni Boncompagni ha intrattenuto milioni e milioni di telespettatori.

La prima puntata di Non è la rai è andata in onda nel 1991 ed il successo è stato talmente incredibile che nel corso degli anni si sono alternate ben quattro edizioni. Da qui, quindi, si può chiaramente comprendere che le ragazze che hanno preso parte alla seguitissima trasmissione sono state davvero tantissime!

Diverse le giovani donne che hanno compiuto il loro debutto sul piccolo schermo con Non è la rai ed altrettanto numerose coloro che sono entrate nel cuore di tutto il loro pubblico. Tra queste, non possiamo fare a meno di citare lei: Monica Ruggeri. Ancora prima di partecipare al famoso programma dei canali Mediaset, la giovanissima donna aveva già compiuto il suo esordio come ragazza pon pon a Domenica In, ma è solo dopo aver preso parte alla prima edizione di Non è la rai che ha cavalcato ancora di più la cresta dell’onda. Siete curiosi di sapere che cosa fa oggi e com’è cambiata dopo quasi 30 anni?

Com’è cambiata e cosa fa oggi Monica Ruggeri dopo Non è la rai

Non solo Ilaria Galassi, che ad oggi svolge tutt’altro mestiere, ed Angela Di Cosimo, ma anche Monica Ruggeri è stata una delle colonne portanti di Non è la rai nel corso della sua primissima edizione. Giovanissima ai tempi della sua partecipazione al programma, la ragazza ha saputo facilmente conquistare l’attenzione su di sé. Ancora oggi, nonostante siano trascorsi quasi 30 anni dalla sua ultima apparizione nello studio televisivo di Non è la rai, continua ad essere amatissimo. Cosa sappiamo, però, adesso sul suo conto? Appurato che – come ribadito dalla diretta interessata nel corso di una sua intervista a Gente Vip di qualche tempo fa – Monica ha detto ‘addio’ ai riflettori, siete curiosi di sapere che cosa fa oggi?

“Ricordo quegli anni come i più divertenti della mia vita”, ha detto Monica Ruggeri a Gente Vip nel ricordare la sua esperienza a Non è la rai. Nonostante questo, però, e l’incredibile clamore riscontrato, la giovane ragazza ha salutato per sempre il mondo dello spettacolo – proprio come una sua ‘collega’ – e ad oggi si dedica alla sua famiglia. Moglie e mamma, Monica ha rivelato di essere un quadro direttivo di un gruppo bancario.

Insomma, si parla di un grosso salto di qualità. Siete curiosi, infine, di sapere com’è cambiata? Guardatela qui, il tempo sembra non essere cambiato per lei:

Che sia una ragazzina alle prime esperienze tv o una donna in carriera, Monica è sempre bellissima! Siete d’accordo?