“Abbiamo deciso di non avere figli, oggi mi dispiace”: l’amara confessione

Sposata da quasi trent’anni, racconta al settimanale Chi perché lei e suo marito hanno scelto di non avere figli pur amandosi alla follia.

Sono una coppia solidissima da ben 37 anni e tra loro l’intesa e l’amore sono sempre stati palpabili. Intervistati dal settimanale Chi hanno raccontato vari aspetti di questa unione che ad oggi è decisamente una delle più belle che si siano mai viste nel mondo dello spettacolo.

Senza filtri la nota attrice, regista, sceneggiatrice, doppiatrice e scrittrice aveva parlato tempo fa a La Stampa della sfera più intima del loro matrimonio ammettendo che in tutti questi anni quell’aspetto è sicuramente cambiato rispetto a quando erano giovani. “Quando eravamo ragazzi se stavamo due o tre giorni senza farlo, ci dannavamo”, aveva raccontato. Aveva poi ammesso candidamente che ora è bello farlo anche due volte al mese: “È vero non si tratta più di sesso acrobatico, diciamo sesso a ralenti. Siamo più veloci, ma più slow, ecco”.

Ora, sul giornale diretto da Alfonso Signorini, hanno affrontato questo ed altri temi altrettanto importanti per una coppia come l’avere la stessa visione dell’amore e lo stesso modo di vivere. Anche suo marito si dice d’accordo e definisce la loro monogamia che caratterizza il loro legame. Il regista la definisce “l’unica possibilità di amore” mentre definisce l’amare più persone come una forma di “modernariato” più che una vera modernità. Ma chi sono questi coniugi così perdutamente innamorati? Scopriamolo!

Hanno scelto di non avere figli e spiegano perché: la famosa coppia si confessa

Marito e moglie sono entrambi famosissimi e condividono da decenni anche la sfera professionale. Si tratta infatti di Simona Izzo e Ricky Tognazzi: i due attori e registi si sposarono nel 1995, dopo aver avuto alle spalle altre storie importanti. Dal 1975 al 1978 lei era stata la moglie di Antonello Venditti dal quale ha avuto il figlio Francesco. Poi Simona intraprese una relazione con Maurizio Costanzo ma la loro liaison non sfociò mai nelle nozze. Prima di incontrare la collega, Tognazzi era stato sposato con Flavia Toso che lo ha reso padre di Sarah.

Ricky e Simona invece non hanno avuto figli, come mai? Lo hanno spiegato durante l’intervista concessa a Chi: “Il nostro è stato il secondo matrimonio per entrambi, entrambi reduci da storie dolorose ed entrambi genitori. Abbiamo deciso di non avere figli, non so se sia stata una decisione giusta, oggi mi dispiace, ma allora mi sembrò essenziale”, confessa la Izzo. Una scelta che però non impedisce loro di considerarsi ugualmente ‘genitori’: “Nostro figlio è il nostro amore, che oggi ha 37 anni…”, aggiunge.

Anche voi trovate questa coppia davvero strepitosa? Tantissimi auguri a Simona e Ricky per un futuro lungo e felice insieme!