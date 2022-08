Angela Nasti mostra il suo outfit, c’è un dettaglio che non passa inosservato: da far perdere la testa!

Angela Nasti ha mostrato al suo pubblico l’outfit della serata, ma c’è un dettaglio che non passa inosservato: da far perdere la testa.

Sono tantissime le troniste che si sono alternate a Uomini e donne, ma mai nessuna è stata come Angela Nasti. Al di là della sua bellezza, che è risaputa e non passa affatto inosservato, la napoletana ha catturato tutti per aver dimostrato quanto, nonostante la giovanissima età, avesse le idee chiare sul ragazzo che voleva al suo fianco.

Terminata la sua esperienza nello studio di Uomini e donne, Angela Nasti è ritornata alla sua vita di sempre. Il debutto in tv è stato sicuramente incredibile e le ha fatto incrementare ancora di più la popolarità, ma tutti sanno che la giovane Nasti è un’affermata influencer e ideatrice di un brand d’abbigliamento insieme a sua sorella Chiara.

Così come la maggior parte della star di Instagram, anche Angela Nasti non perde mai occasione di poter condividere tutto quello che la riguarda col suo pubblico. Proprio recentemente, ad esempio, vi abbiamo mostrato il suo ultimo ‘colpo di testa’, ma avete visto cosa ha fatto alcuni giorni fa? Prima di dedicarsi anima e corpo ad una serata indimenticabile, l’ex tronista ha mostrato ai suoi sostenitori il suo outfit. Inutile a dirvelo: è splendida! C’è, però, un dettaglio che non è assolutamente passato inosservato ai nostri occhi. Quale? Ve lo sveliamo immediatamente.

Angela Nasti mostra il suo outfit: occhio a quel ‘dettaglio’, è pazzesco!

C’è chi sceglie di mostrare il nuovo accessorio da aggiungere al guardaroba – come recentemente ha fatto Belen Rodriguez, facendo impazzire tutti – e chi, invece, non perde occasione di poter mostrare il suo outfit. È l’esempio Angela Nasti, che prima di godersi una splendida serata in compagnia delle sue amiche ha condiviso il look con il suo pubblico social. Lei, come sempre, è bellissima. E conferma, ancora una volta, quanto la moda sia la sua più grande passione. Guardando con attenzione il suo outfit, però, i nostri occhi si sono immediatamente posati su un dettaglio, che siamo certi non sia sfuggito a nessuno! Pronti a sapere di che cosa parliamo?

Sembrerebbe proprio che Angela Nasti adori l’azzurro! D’altra parte, con l’abbronzatura che si ritrova, ci sta davvero benissimo! Quello che, però, ha catturato la nostra attenzione non è tanto il fatto che l’ex tronista ha abbinato la borsetta al suo vestitino, ma il colore dello smalto. Così come quello di Belen di qualche tempo fa, anche la giovane Nasti ha optato per un colore delicato che va in perfetta sintonia con il colore dorato della sua pelle.

Decisamente bellissima, non credete? Ancora una volta, Angela Nasti si dimostra super elegante e raffinata in tutte le scelte che fa. Siete d’accordo?