Arisa spiazza tutti: “Figli? Vorrei averne, ma…”: cosa ha rivelato la cantante

Ha appena compiuto 40 anni, ma Arisa ha spiazzato tutti con questa incredibile rivelazione: “Figli? Vorrei averne, ma..”, cosa ha detto.

Manca pochissimo al ritorno di Arisa sul piccolo schermo! A distanza di diversi mesi dalla sua ultima apparizione nella giuria de Il Cantante Mascherato, l’amatissima cantante è pronta a ritornare a vestire i panni di insegnante di Amici. D’altra parte, è proprio vero: si ritorna sempre dove si è stati bene!

In occasione dei suoi 40 anni, Arisa si è lasciata andare ad una lunga intervista sul settimanale Oggi. È proprio sulle pagine del famoso giornale che, infatti, la cantante ha toccato diversi argomenti, spiazzando tutti. A partire dalla sfera sentimentale, rivelando di essere in convalescenza dopo la fine della sua ultima storia d’amore, fino al desiderio di avere figli, Rosalba Pippa si è ampiamente raccontata su una sfera della sua vita piuttosto ‘intima’.

Attualmente, Arisa è single. Dopo la fine della sua storia d’amore con Vito Coppola, ex ballerino di Ballando con le Stelle pronto per una nuova avventura, la bella Rosalba Pippa ha deciso di mettere il suo cuore in stand by. Nonostante questo, però, il suo desiderio di maternità non si è affievolito. Anzi, proprio in merito a dei figli, Arisa si è lasciata andare ad una rivelazione che ha davvero spiazzato tutti.

Arisa: “Vorrei avere dei figli, ma..”, la rivelazione spiazza tutti

Da poco è uscita da una relazione, ma Arisa non nasconde affatto di volere avere dei figli. Per mesi e mesi, la cantante ed ex vincitrice di Ballando con le stelle ha fatto innamorare tutti per via della sua storia d’amore con Vito Coppola, suo ex partner ai tempi del programma di Rai Uno. Seppure con parecchi alti e bassi, i due non hanno mai perso occasione di ribadire quanto l’alchimia tra loro fosse alle stelle e facesse superare qualsiasi ostacolo. Ogni cosa bella, però, è destinata a finire. Ed anche la storia d’amore tra Arisa e Vito è giunta alle battute d’arresto. Inutile negare che la fine della sua relazione ha fatto soffrire, ed anche parecchio, la cantante, che ad oggi si dice in convalescenza e pronta a rifiutare l’amore.

Nonostante sembrerebbe che ad oggi Arisa non voglia impegnarsi, non può fare a meno di pensare ai figli. Certo, la cantante non ha nascosto affatto il desiderio di volerne, ma è anche consapevole di dover essere più spensierate per averne. “Ho paura dell’amore che finisce, per me l’amore è davvero per sempre. Mi fa impazzire l’idea della morte, della fine di un rapporto, che i miei genitori possano andare via”, ha rivelato.

Raccontate le sue parole, non ci resta che augurare ad Arisa di trovare un amore che le faccia battere il cuore e che le faccia credere che il ‘per sempre’ esiste davvero.