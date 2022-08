Bastian, il bambino de “La storia infinita”: cosa fa oggi dopo l’addio alla recitazione

Era il bambino protagonista del film “La storia infinita”: oggi è cambiato in modo impressionante e fa tutt’altro nella vita.

Tra le pellicole cult degli anni ’80 rimaste decisamente dei grandi classici del cinema di tutti i tempi, c’è sicuramente La storia infinita. Un vero e proprio capolavoro sia per gli effetti speciali, che per l’idea di base del progetto e la bravura dell’intero cast.

Protagonista principale della storia è Bastian, bambino che soffre il dolore della perdita della mamma ma che grazie al volume trovato in un misterioso negozio di libri, vivrà un’avventura davvero magica che gli permetterà perfino di volare in groppa ad un cane-drago.

Vi abbiamo parlato qualche tempo fa degli altri due attori che interpretarono da giovanissimi i personaggi di Atreyu e dell’Imperatrice Bambina mostrandovi come sono diventati e cosa fanno a distanza di ben 38 anni dal film che li ha resi indimenticabili. Ma che ne è stato di colui che recitava nella parte di Bastian? Si tratta dell’attore Barret Oliver, o meglio, ex attore. Sì, perché in questi anni la sua vita è totalmente cambiata e anche il suo aspetto è irriconoscibile.

Era Bastian ne “La storia infinita”: com’è diventato e cosa fa oggi il bambino protagonista dell’iconico film

Non tutti sanno che Oliver non fu scelto subito per il ruolo di Bastian: scartato al primo provino, si ripresentò una seconda volta dopo essere stato richiamato riuscendo stavolta a convincere Petersen. Quest’ultimo addirittura posticipò il volo di ritorno per la Germania dagli Stati Uniti, dov’era stato in occasione degli Oscar, per dargli appuntamento all’aeroporto di Los Angeles.

Oltre al celebre fantasy, Oliver collezionò altre esperienze come attore: prese parte infatti a L’incredibile Hulk, Supercar, D.A.R.Y.L., Cocoon, l’energia dell’universo e Cocoon – Il ritorno ed altri, fino all’ultimo lavoro nell”89 in Scene di lotta di classe a Beverly Hills.

Da allora ha detto addio per sempre al mestiere di attore: oggi vive a Los Angeles e si dedica ad una professione molto diversa. Non solo: ha completamente stravolto il suo look! Stando a quanto si apprende da una sua intervista del 2019 al sito photoculture.la, l’ex star de La storia infinita è diventato un fotografo. Più precisamente, è un fotografo specializzato in tecniche ottocentesche: “Uso tecniche storiche, fondamentalmente tecnologie preindustriali”, racconta nell’intervista.

Tra le sue specialità, anche la tecnica chiamata woodburytipia, sulla quale ha scritto un libro intitolato History of the Woodburytype. Il volume è stato presentato in varie mostre e anche nel documentario In the Usual Manner. Come si vede nell’immagine che vi mostriamo qui, l’ex attore è praticamente irriconoscibile: barba lunga e scura ed occhiali rendono davvero impossibile scorgere quel ragazzino che leggeva la storia del Regno di Fantasia!

Anche voi da piccoli avete sognato di vivere le stesse emozioni di Bastian?