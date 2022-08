Belen svela il ‘segreto’ per una pelle luminosa ed idratata: non l’avreste mai pensato

Belen mostra sempre una pelle luminosa ed idratata, ma sapete qual è il suo segreto? Nessuno l’avrebbe mai pensato: incredibile!

Manca ancora pochissimo al ritorno di Belen Rodriguez sul piccolo schermo. In attesa di scoprire se l’indiscrezione che vi abbiamo raccontato è reale o meno, sappiate che la presenza della conduttrice a Tu si que vales è più che confermata. Per un nuovo anno, la bella argentina sarà al timone dello show del Sabato sera. D’altra parte, si sa: squadra vincente non si cambia!

Seppure lontana dal piccolo schermo per le sue meritate ferie – tra l’altro, trascorse insieme a Stefano e la sua famiglia in una villa da sogno – Belen non perde mai occasione di poter interagire coi suoi sostenitori. E così – tra piccole chicche di stile, scatti in costume e molto altro ancora – la Rodriguez rende partecipe il suo pubblico delle sue giornate!

Non solo consigli di moda o nuovi ‘arrivi’, ma Belen col suo pubblico condivide davvero ogni cosa. Diversi giorni fa, ad esempio, non ha potuto fare a meno di aggiornarli sul piccolo ‘segreto’ che le rende la pelle sempre luminosa, levigata e super idratata. Siete curiosi di saperlo anche voi? Guardate un po’ in che cosa consiste la beauty routine della Rodriguez.

Come fa Belen Rodriguez ad avere sempre la pelle luminosa ed idratata: il ‘segreto’

Tutte le donne dello spettacolo nostrano hanno dei veri e proprio ‘segreti’ di bellezza! E, a quanto pare, anche Belen Rodriguez ce ne ha uno. Bella più che mai sia sul piccolo schermo che lontana dai riflettori, c’è un ‘dettaglio’ della conduttrice argentina che non passa assolutamente inosservata. Stiamo parlando proprio della sua pelle! Vi siete mai chiesti come faccia Belen ad averla sempre così splendida, levigata ed idratata? Ci ha pensato proprio lei ad esaudire la richiesta di tutti i suoi sostenitori, mostrando il suo ‘piccolo’ segreto. Qualche giorno fa, attraverso un’IG story caricata sul suo canale social ufficiale, Stefano De Martino ha rivelato al suo pubblico il trucchetto di sua moglie per apparire sempre bellissima! Curiosi di vederlo anche voi?

Forse non tutti lo sanno, ma Belen Rodriguez ed Ilary Blasi sono accomunate dal loro segreto di bellezza. Entrambe, infatti, per avere una pelle sempre luminosa, sono solite fare delle maschere. Fate molta attenzione, però: la conduttrice romana, come raccontato in un nostro recentissimo, ne utilizza una totalmente diversa da quella dell’argentina, ottenendo però il medesimo risultato. La Rodriguez – come mostrato dalla sua IG story – sembrerebbe prediligere una maschera in tessuto. Eccola qui:

Sul web, si legge che queste maschere in tessuto sono imbevute di un siero ricco di principi che mirano proprio ad idratare ed illuminare la pelle. Avreste mai immaginato una cosa del genere? Cosa aspettate, correte a comprarle anche voi! I risultati sono più che garantiti!