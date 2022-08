Brad Pitt, con Angelina Jolie è finita: adesso nella sua vita c’è una donna molto famosa

Secondo alcuni siti americani ed internazionali, dopo Angelina Jolie Brad Pitt avrebbe una nuova fiamma molto ma molto conosciuta.

Sembra ieri eppure sono già trascorsi sei anni da quando Brad Pitt ed Angelina Jolie, una delle coppie più belle di Hollywood, decisero di porre fine al loro matrimonio. Una separazione che non ha mancato di portare con sé parecchi risvolti spiacevoli tra cui la ‘guerra’ in tribunale per la custodia dei figli.

In base alle indiscrezioni fornite da una fonte a Page Six, l’attrice non sarebbe disposta a venire incontro all’ex marito il quale vorrebbe invece ottenere l’affidamento congiunto dei sei ragazzi. Questi ultimi pare siano tutti a favore della madre e solo la sedicenne Shiloh sarebbe rimasta in buoni rapporti col papà.

Ora, secondo alcuni siti d’Oltreoceano, il celeberrimo attore si starebbe frequentando con una donna famosissima e molto più giovane di lui. Al momento si tratterebbe solo di una conoscenza ancora agli inizi, ma chissà che tra i due non nasca una storia seria e duratura. Per Pitt significherebbe lasciarsi alle spalle una volta per tutte la lunga ed intensa storia con l’attrice interprete di Lara Croft, visto che in questi anni le frequentazioni che il divo americano ha intrapreso post separazione non sono mai sfociate in qualcosa di solido.

Pronti a scoprire l’identità di colei che potrebbe rubare per sempre il cuore del più bello di Hollywood?

Brad Pitt volta pagina dopo Angelina Jolie: chi sarebbe la nuova fiamma dell’attore

Negli ultimi tempi, Brad Pitt è stato paparazzato più volte con una nota top model ed attrice: si tratta addirittura di Emily Ratajkowski. Oltre a calcare le più prestigiose passerelle di tutto il mondo, la ragazza è anche un’attrice ed imprenditrice: ha infatti all’attivo una propria linea di costumi da bagno, dal nome Inamorata.

Addirittura i due sono stati avvistati prima in un “ristorante parigino”, poi al Pearl Oyster Bear di New York. Diciamoci la verità: è alquanto improbabile che ci si incontri casualmente a distanza di poco tempo in due continenti così lontani!

Tra la splendida top model e la star del cinema americano ci sono ben 27 anni di differenza, ma le vite di molti personaggi famosi ci hanno insegnato che il dettaglio dell’età non è certo sufficiente ad escludere a priori una storia d’amore. La Ratajkowski ha infatti 31 anni mentre Pitt 58. Lei si è separata da poco dall’attore e produttore Sebastian Bear-McClard, col quale ha avuto un figlio. La drastica decisione giunge dopo tre anni di matrimonio: Emily avrebbe deciso di lasciarlo dopo la dolorosa scoperta di alcuni tradimenti da parte di lui.

Voi conoscevate Emily, vero? Come la vedreste accanto a Brad?