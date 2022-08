Chiara Ferragni, avete notato quel tatuaggio? Non tutti conoscono il suo significato 

Avete notato anche voi quel tatuaggio che ha Chiara Ferragni? Forse non tutti lo sanno, ma il disegno ha un significato davvero speciale.

Sono tantissime le star che si alternano sui diversi social network, ma Chiara Ferragni è tra le vere e proprie stelle di Instagram. Con un profilo che conta più di 25 milioni di followers, l’imprenditrice digitale vanta di un successo davvero clamoroso. Non avete ancora cliccato ‘segui’? Cosa aspettate: ne vedrete sicuramente delle belle!

Attivissima sul suo canale social ufficiale, Chiara Ferragni è tra quei volti che non perdono occasione di rendere partecipi il loro pubblico su tutto quello che succede nelle loro giornate. Spesso e volentieri, ad esempio, l’imprenditrice si diletta a condividere i suoi outfit e a lanciare delle vere e proprie mode, ma è anche solita svelare i dettagli della sua casa o raccontarsi ai suoi sostenitori senza troppi peli sulla lingua. Insomma, i suoi canali social sono una sorta di diario personale sul quale la bella Ferragni è anche solita interagire col suo pubblico. È proprio rispondendo ad una delle domande di un utente su Tik Tok che Chiara ha svelato il significato di uno dei suoi tatuaggi. Sul corpo ne ha diversi, ma uno non è assolutamente passato inosservato. L’avete notato anche voi? E, soprattutto, qual è il significato di quel tatuaggio? Scopriamolo.

Chiara Ferragni, quel tatuaggio non passa inosservato: il significato è particolare

Chi ama Chiara Ferragni e non si perde alcun tipo di aggiornamento sul suo conto, sa benissimo che l’imprenditrice digitale ha diversi tatuaggi sul suo corpo. Sparsi sulle braccia e sulle mani, sono davvero diversi i disegni che ha scelto di farsi imprimere sulla pelle definitivamente. Avete notato anche voi, però, quello che l’influencer ha dietro l’avambraccio? Racchiusi in un ovale, Chiara si è fatta tatuare un leone e una leonessa. Cosa significa questo tatuaggio? Al di là del fatto che Leone è il nome del suo primogenito, qual è il significato che si cela dietro questo disegno permanente? A svelare ogni cosa nel dettaglio, è stata proprio la diretta interessata su Tik Tok.

Rispondendo ad una domanda di un utente, Chiara Ferragni ha anche svelato il significato che si cela dietro al suo tatuaggio, svelando un retroscena che in pochissimi conoscono. “Una settimana prima che conoscessi Fede, ho fatto questo tatuaggio”, ha spiegato, indicando la splendida cornice di un leone e la sua leonessa. “Per me è il simbolo dell’amore. Mi sentivo un po’ come una leonessa che voleva trovare il suo leone. Poi quando ho conosciuto Fede, questo significato ha avuto più valore”, ha spiegato la Ferragni su Tik Tok. Un simbolo, quindi, decisamente romantico, ma che sottolinea il forte legame che c’è tra lei e suo marito.

Lo sapevate?