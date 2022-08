La famosa attrice ha fatto sapere di essersi separata dal padre dei suoi figli

Clamorosa rivelazione al settimanale Oggi: l’attrice si è separata dal marito dopo 13 anni di matrimonio e lo dice per la prima volta.

Non c’è pace per le coppie durature in questa estate 2022. O almeno, questa sembra proprio essere la stagione delle verità che vengono alla luce in campo sentimentale. Se la maggior parte di noi fatica ancora a credere che Totti ed Ilary Blasi non stanno più insieme, dall’ambiente del cinema e della tv continuano a giungere notizie di altre inaspettate separazioni.

E’ successo ad esempio anche con Anna Falchi, che dopo ben 11 anni si è detta addio con l’ex compagno Andrea Ruggieri. Ed ora, tramite un’intervista apparsa sul settimanale Oggi, veniamo a sapere di un altro volto noto dello spettacolo il cui matrimonio è giunta al capolinea. Nessun annuncio ufficiale da parte dei diretti interessati finora, ma adesso finalmente si sa la verità.

Lei è un’apprezzatissima attrice italiana, protagonista di tanti film di grande successo nei quali ha lavorato al fianco di colleghi altrettanto talentuosi e celebri. La sua carriera, iniziata da giovanissima dopo la morte del padre, è costellata di ruoli molto impegnativi che hanno messo in luce le sue grandi capacità artistiche rendendola una vera ‘colonna’ del cinema nostrano. Vi sveliamo di chi si tratta, siete pronti?

Rivelazione shock della famosa attrice: si è separata da marito, nessuno lo sapeva

E’ Giovanna Mezzogiorno a dare al noto settimanale il clamoroso annuncio della rottura col padre dei suoi figli. Nel corso dell’intervista, l’attrice de L’ultimo bacio ha colto l’occasione per chiarire una volta per tutte che, nonostante ultimamente la si veda di rado impegnata in nuovi progetti lavorativi, non vuol dire che si debba prestare attenzione alle dicerie che immancabilmente iniziano a circolare quando si tratta di personaggi noti come lei.

“Se lavoro di meno partono le leggende metropolitane: dicono che sto male, che mi drogo, bevo, prendo gli psicofarmaci”, dice mettendo a tacere i soliti pettegolezzi infondati. Semplicemente, Giovanna ha deciso di dedicarsi di più ai figli, i gemelli Leone e Zeno nati prematuri nel 2011. A Verissimo aveva infatti raccontato: “Sono nati prematuri come molti gemelli e sono stati in terapia intensiva”. Un percorso che l’ha messa a dura prova, ma che alla fine è felice di aver portato a termine.

Il loro padre è Alessio Fugolo, macchinista cinematografico che l’attrice incontrò per la prima volta nel 2009 sul set del film Vincere e che sposò nello stesso anno a Grinate, sul lago di Como. I due si sono separati e solo ora l’artista romana ha deciso di rendere pubblica la notizia.

Intanto, a breve vedremo la Mezzogiorno nei panni di una madre nel film Amanda, che sarà presentato al Festival di Venezia.

Voi siete pronti ad andare ad applaudirla al cinema?