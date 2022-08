Federica Panicucci, brutto episodio: è successo tutto all’improvviso

Federica Panicucci ha raccontato sui social il brutto episodio che le è capitato a Forte dei Marmi dove è in vacanza col compagno Marco.

Quasi per tutti le vacanze sono il momento più atteso dell’anno e, naturalmente, anche per i vip il richiamo di spiagge, sole, mare ed ombrellone risulta irresistibile. Lo sa bene Federica Panicucci che, appena rientrata dalle Maldive, è subito ripartita alla volta di Forte dei Marmi, una delle località turistiche italiane più gettonate.

L’amatissimo volto di Canale 5 ha scelto quindi una meta italiana per trascorrere in completa relax le ultime settimane di pausa prima di tornare sul piccolo schermo a settembre col suo programma mattutino.

Se durante il soggiorno extra lusso sull’Oceano Indiano la conduttrice di Mattino Cinque ha dovuto fare i conti con un imprevisto alquanto seccante, neanche in Italia è mancato qualche disagio. Come ormai un po’ per tutti in queste settimane di agosto, anche Federica è stata sorpresa dal maltempo che, soprattutto in Toscana ha fatto purtroppo parecchi danni.

Qualche giorno fa però la situazione si è rivelata più complicata del previsto e lei e Bacini sono stati costretti a scappare dalla spiaggia. E’ stata la stessa Panicucci a raccontare tutto nel dettaglio attraverso delle Ig stories.

Federica Panicucci, brutto imprevisto in Toscana: episodio davvero incredibile

Dopo che sono stati costretti a rifugiarsi a Portofino, Federica ha potuto finalmente tornare a Forte dei Marmi e rilassarsi al ristorante. Sempre pronta a comunicare con i seguaci su Instagram, ne ha approfittato per aggiornarli su cosa fosse accaduto in quelle ore di tensione. “Insomma, è venuta una specie di tromba d’aria. A un certo punto, siamo scappati dalla spiaggia”, ha spiegato la presentatrice Mediaset.

Il tempo però ha continuato a non promettere nulla di buono, come mostrano le sue ultime storie social. Anche oggi, infatti la conduttrice si è mostrata sulle spiagge della Versilia insieme al compagno sotto un cielo plumbeo di certo non adatto all’abbronzatura. Nonostante questo, la Panicucci è apparsa piuttosto sorridente come al solito e ovviamente super in forma con il suo bikini super glamour!

L’importante è che non sia successo nulla di grave e che ora la vacanza possa procedere. Voi state seguendo le vacanze della Panicucci su Instagram?