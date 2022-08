Georgina Rodriguez, il look da circa 100mila euro: cosa ha indossato

Il look di Georgina Rodriguez a passeggio per le strade di Manchester non è passato affatto inosservato: scopriamone i lussuosi dettagli!

Continua a lasciare senza parole lo stile super griffato di Georgina Rodriguez. La compagna di Cristiano Ronaldo, col quale ha formato una splendida famiglia a cui si è aggiunta un’altra splendida bambina la scorsa primavera, è una vera appassionata di moda e accessori di lusso. Gli scatti pubblicati sul suo profilo Instagram lo dimostrano chiaramente, ma avete visto cosa ha indossato ultimamente?

La perdita del gemello della piccola Esmeralda è stata un’esperienza molto dolorosa per la bella 28enne spagnola e il campione portoghese, anche se l’arrivo della bimba è sicuramente motivo di gran gioia per la coppia. Georgina infatti si diverte ad agghindare anche lei con look firmati che le stanno d’incanto. In una delle prime foto pubblicate, indossava un pigiamino rosa e bianco di Moschino davvero tenerissimo, ricordate?

Come dicevamo, la sua mamma in questi giorni si è lasciata immortalare con un total look blu dal prezzo inimmaginabile. E non è certo la prima volta: ad esempio, durante la sua ultima vacanza a Dubai l’abbiamo vista con una borsa di Dior da ben 3600 euro; oppure la Birkin di Hermès in coccodrillo di colore arancione del valore di 40mila euro; o ancora, l’Himalaya 25, sempre in coccodrillo, bianca e beige, che costa addirittura 100mila euro e la Nilo Crocodile di pregiatissima pelle di coccodrillo albino con una chiusura dotata di 245 diamanti! Il prezzo di quest’ultima? Sicuramente più di 300mila euro!

Georgina Rodriguez spettacolare in blu: il costo del look è da infarto

I quasi 40 milioni di follower di Georgina sanno bene che il suo profilo Instagram pullula di scatti super incantevoli grazie ai quali, oltre ad ammirare la sua innegabile bellezza, si può anche essere sempre aggiornati sulle novità più chic della moda.

Non a caso, ha fatto il pieno di like uno dei suoi ultimi post in cui la vediamo con un outfit da sogno: si tratta del mini abito aderente firmato Stella McCartney, appartenente alla collezione Resort 2022 della rinomata Maison. Come si può notare dalla foto, la sua particolarissima stampa piena di arricciature sui lati esalta non poco la silhouette. Il costo online risulta essere di 1700 euro.

Niente male, direte voi! Ma sapere a quanto ammonta il costo totale compresi gli accessori vi farà sgranare gli occhi! Dunque: i sandali con tacco a stiletto 12 sono firmati Le Silla e, in base al sito del brand, costano 634 euro. Adesso, però, tenetevi forte: sapete quanto costa la borsa? E’ un’altra Birkin di Hermès e vale circa 92 mila euro. Sommando tutti i prezzi, quindi, Georgina indossa un look da circa 100mila euro!

Una cifra inimmaginabile davvero, ma c’è da ammettere che il risultato è a dir poco pazzesco!