GF Vip, Dayane Mello lascia tutti senza parole: le dichiarazioni su Rosalinda Cannavò

Dayane Mello spiazza tutti con quanto dichiarato in un’intervista rilasciata al giornale Mio: indovinate cosa ha detto su Rosalinda Cannavò!

Nell’intera storia del GF Vip, sono stati parecchi i legami intensi, discussi e controversi che si sono venuti a creare tra i concorrenti che hanno varcato la famosa porta rossa di Cinecittà. Non ci riferiamo solo alle storie d’amore nate nella casa più spiata d’Italia, ma anche alle amicizie (ed inimicizie!) che hanno caratterizzato un po’ tutte le edizioni.

Uno dei rapporti che maggiormente hanno incuriosito ed attirato l’attenzione del pubblico è stato senza dubbio quello instauratosi tra la modella brasiliana Dayane Mello e l’attrice Rosalinda Cannavò. Incontratesi per la prima volta grazie alla loro partecipazione alla quinta stagione del seguitissimo reality, tra le due sembravano essere nati un’intesa fortissima ed un affetto profondo.

Poi ad un certo punto, in modo del tutto improvviso e forse incomprensibile, qualcosa tra loro si ruppe e negli ultimi mesi del GF Vip non furono rari gli accesi scontri e i confronti in puntata che le videro protagoniste. Fino al colpo di scena finale in cui la bellissima sudamericana spedì dritta in nomination l’amica facendola scontrare con un ‘colosso’ come Stefania Orlando e condannandola ad un’eliminazione quasi certa proprio a pochi giorni dalla finale.

Il GF Vip poi finì e fuori dalla casa le due hanno continuato ad avere contatti, ma quella sintonia iniziale sembra non sia mai più tornata. Ora, la Mello torna a parlare dell’ex coinquilina e le sue parole hanno lasciato tutti di stucco.

Dayane Mello spiazza tutti: cosa ha rivelato su Rosalinda

Intervistata dal giornale Mio, l’ex compagna di Stefano Sala ha definito l’attuale rapporto con l’attrice siciliana “amichevole”. Non nega però che ci sia stato un allontanamento: “Lei ha fatto le sue scelte di vita e per me resta una persona con cui ho fatto un’esperienza lavorativa. Non è una mia amica. L’amicizia è altro”.

La modella ha infatti menzionato coloro le quali considera amiche nel vero senso della parola ovvero Soleil Sorge, Giulia Salemi, Samantha De Grenet, Carlotta Dell’Isola. “Rosalinda non lo è”, ha concluso lapidaria. Una dichiarazione che, nonostante la crisi sia stata evidente a tutti, ha comunque spiazzato moltissimi.

Come tutti sanno, nella casa più spiata d’Italia la Cannavò voltò pagina in amore con Andrea Zenga e i due ancora oggi sono felicemente insieme. A questo proposito, Dayane ha detto: “Rosalinda e Zenga? Mi piacciono e spero che lei sia felice. Se lei è contenta, ben venga, ma non m’importa come penso che non importi a lei con chi vado a letto”.

Parole da cui si evince una certa freddezza: voi vi sareste mai aspettati uno sviluppo simile del loro rapporto?