GF Vip, Rosalinda risponde alle parole di Dayane Mello: “Non è nel mio stile”

Arriva la reazione di Rosalinda Cannavò alle dichiarazioni di Dayane Mello sul loro rapporto: cosa ha detto la siciliana a The Pipol Tv.

Continua a far parlare l’amicizia nata due anni fa tra le mura di Cinecittà tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Le due si conobbero proprio grazie alla partecipazione come concorrenti al GF Vip 5 e, tra liti e riappacificazioni, il loro legame tenne banco per mesi nel corso delle puntate.

In un crescendo di malintesi e accese discussioni, man mano che si la finale si avvicinava le due ‘vippone’ sembravano essere sempre più distanti, fino al colpo di grazia inferto da Dayane con la scelta di mandare in nomination la siciliana togliendole così la possibilità di vittoria.

Anche dopo la fine di quell’esperienza non sono mancate incomprensioni, allontanamenti e riavvicinamenti tra loro, ma è innegabile che qualcosa sembra essersi definitivamente rotto. Prova ne è quanto dichiarato ultimamente dalla bellissima sudamericana nel corso di un’intervista al settimanale Mio. “Per me resta una persona con cui ho fatto un’esperienza lavorativa. Non è una mia amica. L’amicizia è altro”, ha detto lasciando tutti senza parole.

Ma come avrà reagito la Cannavò a queste parole lapidarie e alquanto fredde? E’ The Pipol Tv a riportarlo.

Rosalinda reagisce alle parole di Dayane Mello

Per l’attrice di tante fiction Mediaset sta per iniziare una nuova avventura a Tale e Quale Show: Rosalinda sarà infatti tra i concorrenti della nuova edizione del programma condotto da Carlo Conti che anche quest’anno ha voluto puntare sugli ex ‘vipponi’ di Alfonso Signorini.

Al noto portale, l’ex gieffina si è detta entusiasta di lanciarsi in questa esperienza. Ricordiamo infatti che oltre alla recitazione, una delle sue più grandi passioni è quella per la musica ed il canto. “Studio e alleno sempre la mia voce, con l’aiuto di una bravissima professionista”, ha raccontato.

Con la partecipazione allo show di Rai Uno, Rosalinda ha precisato di non avere intenzione di diventare una cantante, ma piuttosto di poter dimostrare le sue capacità anche nel canto e magari accedere in futuro al mondo dei musical. L’attrice ha infatti sottolineato il suo amore per la recitazione che l’accompagna fin da piccola e che continua a nutrire ancora adesso.

Riguardo alla Mello ha invece risposto: “Onestamente detesto fare il classico ‘botta e risposta’ a distanza. Non fa parte del mio stile!. Avessi un problema con lei, le telefonerei dicendole tutto ciò che mi passa per la testa”. Ha poi confermato il profondo affetto che l’ha legata alla modella: “Dayane ha fatto parte della mia vita, le ho voluto un bene dell’anima. Anche se mi impegnassi non riuscirei mai a parlare male di lei”.

Cos’altro accadrà tra le due amiche/nemiche del GF Vip secondo voi?