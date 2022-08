“Ho la cellulite come tutti, anche l’acne”: Wanda Nara si mostra al naturale

Wanda Nara ha deciso di mostrarsi sui social al naturale: l’argentina ha rivelato senza remore di avere dei difetti proprio come tutti.

Da tempo simbolo di un modello di bellezza quasi irraggiungibile, Wanda Nara fa immancabilmente impazzire il web con i suoi scatti social che mettono in risalto le sue curve esplosive ed il fisico modellato da intensi allenamenti in palestra.

Con oltre 13 milioni e mezzo di follower su Instagram, la moglie di Mauro Icardi è sempre apparsa al massimo dello splendore sia con i suoi costosissimi outfit che in costume o in biancheria intima. Impossibile non notare la completa assenza di un filo di cellulite o di un minimo accenno di smagliatura.

Chi è capace di farsi notare, però, si sa, viene quasi sempre preso di mira soprattutto dagli haters del web ed infatti Wanda Nara si è trovata spesso al centro delle critiche soprattutto per l’immagine con cui si è sempre mostrata sui social. Secondo alcuni, la modella, showgirl e procuratrice sportiva esagererebbe con la troppa perfezione e l’uso smodato di filtri nelle foto. Polemiche che negli anni sono scoppiate più volte, specialmente con l’importanza sempre crescente che hanno acquisito tematiche come il body shaming e la body positivity.

Qualche settimana fa, la bionda sudamericana ha quindi deciso di mettere a tacere tutti. Come? Guardate cosa ha fatto!

Wanda Nara, lo scatto al naturale: così la showgirl zittisce tutti

In modo del tutto inaspettato, l’ex opinionista del GF Vip ha deciso di rispondere alle critiche pubblicando un’Ig story nella quale appare completamente al naturale. Si tratta di uno scatto rubato dai paparazzi tempo addietro in cui la si vede con un po’ di cellulite e la pelle a buccia d’arancia sul lato b.

A corredo dell’immagine ha però aggiunto un importante messaggio sulla body positivity. Si è rivolta alle tantissime ragazze che l’ammirano per il suo successo e la sua forma fisica: “Ragazze, se ho tanto successo anche così, vi consiglio di iniziare a mangiare pizze senza sensi di colpa”, ha esordito l’argentina. Ha poi sottolineato una particolare ovvero che nessuno pubblica scatti in cui viene male come, ad esempio, lei non ha certo condiviso sui social sue immagini di quando aveva il Covid ed aveva un aspetto provato.

Poi Wanda ammette: “Passo il mio tempo a mangiare polenta, riso e pasta al burro, ma non sono molto instagrammabili. Posso assicurarvi che amo ogni centimetro del mio corpo. Sì! Ho la cellulite come tutti, anche l’acne, e in estate si vede la ricrescita perché mi prendo una pausa dalla tinta ma sono reale”.

Insomma, Wanda Nara ha voluto spiegare una volta per tutte che anche lei come tutti ha certamente delle imperfezioni estetiche, ma ovviamente, proprio come tutti, posta solo le foto in cui sta meglio.

Un ragionamento che non fa una piega, non trovate?