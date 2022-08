La dottoressa Pimple Popper, Stephanie era terrorizzata: incubo da brividi, cos’è successo

Prima de La dottoressa Pimple Popper Stephanie era davvero terrorizzata: incubo da brividi per lei, cos’è esattamente successo.

Avete mai seguito il programma La dottoressa Pimple Popper? In onda su Real Time, il docu-reality racconta le storie di quelle persone che, stanche di dover convivere con il loro problema alla pelle, scelgono di rivolgersi a qualcuno dalle mani d’oro. Stiamo parlando della famosa ed amata Sandra Lee, apprezzata dermatologa e youtuber.

Nel corso della sua lunga carriera, Sandra Lee ha avuto a che fare con tantissimi pazienti. Anche il suo pubblico di Real Time, però, ha avuto la possibilità di conoscerne parecchi e di ascoltare le loro incredibili storie. Dopo quella di Omar, infatti, la dottoressa ha accolto nel suo studio la giovanissima Stephanie. Accompagnata da sua moglie, la donna non ha potuto fare a meno di spiegare il motivo della sua visita in clinica. Dal 2009 circa, la paziente della dermatologa aveva i lobi delle orecchie completamente allungati. Starete pensando anche voi a Shakisaha, vero? Come darvi torto! La condizione di Stephanie era molto simile, ma sicuramente era meno grave rispetto alla paziente di qualche tempo prima. Bando alle ciance, però: cerchiamo di capire cos’è successo e, soprattutto, cosa ha scelto di fare la dottoressa per rimediare a quanto era successo a Stephanie.

La storia di Stephanie a La dottoressa Pimple Popper: cos’è successo

Così come per la maggior parte dei pazienti de La dottoressa Pimple Popper, Stephanie ha raccontato di aver voluto chiedere aiuto alla dermatologa non solo per se stessa, ma anche per sua figlia. Le condizioni del suo orecchio, purtroppo, era piuttosto evidenti a tutti. E lei temeva che la piccola potesse essere presa in giro a scuola proprio per questo motivo. Una paura, quindi, che un po’ tutte le mamme provano e che l’ha spinta a chiedere aiuto.

Le condizioni del suo orecchio, come dicevamo poco fa, non era affatto gravi, ma si può chiaramente comprendere che Stephanie sentiva ugualmente l’esigenza di ritornare ad essere quella di una volta. Secondo voi, la dermatologa sarà riuscita a porre fine ad un incubo che durava dal 2009? Inutile dirlo: assolutamente si! Prima di raccontarvi cos’è successo, però, guardate un po’ in che condizioni riversava il suo orecchio:

Davvero clamoroso, vero? Inutile dirvelo che l’intervento per ricucire l’orecchio non è stato semplicissimo. Il lobo, infatti, era talmente allargato che la dottoressa ha dovuto utilizzare una tecnica particolare. Tuttavia, tutto è andato per il meglio e molto presto Stephanie ha potuto vedere il suo orecchio come quello di una volta. Guardate anche voi il risultato:

“Mi sento benissimo”, ha detto Stephanie appena visto il risultato dell’intervento. “Sono meglio di quanto mi aspettassi. Provo una gioia indescrivibile”, ha concluso.