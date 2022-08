Che fine hanno fatto Avery ed Omar dopo 90 giorni per innamorarsi? Decisione shock

Cos’è successo ad Omar ed Avery dopo 90 giorni per innamorarsi? Decisione shock dopo il programma: è stato davvero inevitabile!

Tra le tantissime coppie che si sono alternate nelle diverse edizioni di 90 giorni per innamorarsi, Avery ed Omar formano quella che più che ha catturato l’attenzione e su cui, ancora adesso, i telespettatori del programma si interrogano. Che fine hanno fatto oggi? Anche loro – come Sumit e Jenny – formano ancora una coppia? Non tutti conoscono questa decisione shock che i due giovanissimi ragazzi sono stati costretti a prendere.

90 giorni per innamorarsi è, senza alcun dubbio, tra i programmi più seguiti del piccolo schermo nostrano. In tantissimi, infatti, sono coloro che guardano appassionatamente tutte le storie che vengono raccontate puntata dopo puntata. Ed altrettanto numerosi sono coloro che sono incuriositi di sapere che fine hanno fatto le coppie dopo il programma. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato di Jason e Cassia e non abbiamo potuto di raccontarvi lo shock di qualche mese fa. Adesso, invece, vogliamo raccontarvi cos’è successo ad Avery ed Omar dopo il docu-reality. Stanno ancora insieme? Scopriamolo insieme.

Avery ed Omar dopo 90 giorni per innamorarsi: decisone shock

Sin da subito, la storia di Avery ed Omar si è mostrata completamente differente dalle altre. E, in effetti, è stato proprio così. I due, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che si siano conosciuti su una chat di incontri e che subito si siano piaciuti. Sembrava che tutto stesse andando per il meglio, fino a quando la giovane ventenne non ha scoperto che il ragazzo appena conosciuto si trovava in Siria. Che fare, quindi? Lei viveva negli Stati Uniti, come potevano incontrarsi? I due, infatti, ci hanno messo un bel po’ prima di vedersi per la prima volta, ma grazie all’aiuto e al suo supporto di sua mamma, Avery è riuscita a raggiungere Omar in Libano ed, addirittura, a sposarsi. Anche in questo caso, però, la situazione non si è risolta nei migliori dei modi. Per via di un divieto statunitense che non ammetteva cittadini siriani, i due giovanissimi ragazzi hanno iniziato a vivere una storia a distanza. Nonostante questo e l’arrivo della pandemia da Coronavirus che ha rimandato il suo visto, i due non hanno mai smesso di amarsi.

Che fine hanno fatto oggi? Nonostante tutte queste insidie, Omar ed Avery sono ancora una coppia? A dispetto di tutto quello che si credeva, sì. Vi diremo di più: hanno anche preso una drastica decisione! Non solo i due piccioncini sono ancora marito e moglie, ma vivono anche insieme. La dolce Avery, infatti, ha scelto di trasferirsi nel paese del suo compagno. Una decisione decisamente shock, ma inevitabile.

Avete seguito anche voi la loro storia?