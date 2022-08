Orietta Berti, spiacevole episodio: c’entra Giovanni Ciacci, cosa accadrà al Gf Vip

Spiacevole episodio per Orietta Berti, c’entra Giovanni Ciacci: non immaginerete mai cos’è successo, ma cosa accadrà al GF VIP?

Manca poco meno di un mese all’inizio della settima edizione del GF Vip, ma già si prevedono delle scintille. O, perlomeno, è proprio questo quello che lascia trasparire Orietta Berti nel corso di una sua recentissima intervista al settimanale Gente. L’amatissima cantante nonché prossima opinionista del famoso reality di Canale 5 non ha potuto fare a meno di raccontare lo spiacevolissimo episodio di cui è stata vittima e per cui c’entra anche Giovanni Ciacci.

Sono tantissimi gli indizi che, sul suo canale social ufficiale, Alfonso Signorini condivide sui prossimi concorrenti del GF Vip – e qualche tempo fa ne è arrivato un altro – ma al momento solo Giovanni Ciacci è stato annunciato come ‘vippone’ ufficiale. Dopo un’incredibile carriera in tv, l’amato opinionista e costumista si accinge a ritornare sul piccolo schermo come concorrente del famoso reality. E il suo pubblico non vede l’ora di poterlo vedere in azione e scoprire la sua storia dopo l’ultima dichiarazione ‘choc’. In attesa, però, vi diamo una piccola anticipazioni: ne vedremo sicuramente delle belle tra lui ed Orietta Berti.

“Ho un conto in sospeso con Giovanni Ciacci”, ha detto la Berti a Gente riportando a galla uno spiacevolissimo episodio di qualche tempo fa. Siete curiosi, però, di sapere che cosa è successo? Non immaginereste mai!

Orietta Berti e Giovanni Ciacci, il retroscena che in pochi conoscono: cosa è successo

Sembrerebbe proprio che il momento tanto atteso da Orietta Berti per ‘saldare’ il conto con Giovanni Ciacci, giungerà proprio grazie al GF Vip. Rispettivamente opinionista e primo concorrente ufficiale, sembrerebbe che si conoscano da diverso tempo e che, soprattutto, la cantante non abbia affatto un buon ricordo di lui. A svelare ogni cosa, è stata proprio la diretta interessata nel corso di una sua intervista a Gente! “Lo conosco bene Giovanni Ciacci, purtroppo. Non ho un bel ricordo”, ha detto la simpaticissima Berti al famoso settimanale. A che cosa fa esattamente riferimento, però? Cos’è successo tra lei e l’amatissimo costumista? Se si vuole capire con esattezza il motivo di tanto risentimento nei confronti di Ciacci, bisogna andare indietro nel tempo ed andare nel 1999.

Da quanto si legge su The Pipol Tv, sembrerebbe che – in quell’anno – Orietta Berti fosse una delle cantanti in gare del Festival di Sanremo e che avesse incaricato Giovanni Ciacci, all’epoca costumista della Rai, a consegnargli di persona i vestiti che la cantante aveva scelto per le serate. Fin qui tutto normale, potremmo dire, ma non è stato affatto così. Quei vestiti non sono mai arrivati a destinazione e la bella Berti dovette letteralmente arrangiarsi. “Me li ha persi in treno”, ha spiegato.

In realtà, da quanto riferisce The Pipol Tv, non è stato affatto così che è andata. Giovanni Ciacci, infatti, sembrerebbe non aver affatto perso i costumi di Orietta Berti, bensì sembrerebbe essere stato derubato. “Ciacci e Don Lurio, vittime di un furto e addormentati con uno spray, poi derubati. Questa è la verità”, si legge.

Cosa dite, riusciranno a chiarire?