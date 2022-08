“La verità viene sempre fuori”: c’entra Romina Power, cos’è successo

Nel corso di un’intervista, l’amato volto tv si è lasciata andare ad un’incredibile rivelazione su Romina Power: “La verità verrà fuori”.

Quando i Vip nostrano si concedono ad interviste, lo fanno nei migliori dei modi! È proprio sulla carta stampata che i volti amatissimi dello spettacolo nostrano si lasciano andare a delle inedite e sorprendenti rivelazioni. Ne è stato l’esempio Arisa, che ha espresso il suo pensiero sul desiderio di maternità, ed un amatissimo sportivo nostrano.

Se si parla, però, di interviste senza peli sulla lingua, non possiamo fare a meno di raccontarvi quella a cui si è lasciata andare un amatissimo volto tv. In occasione dei suoi 50 anni, l’apprezzata showgirl si è raccontata come mai prima d’ora. A partire dal suo desiderio di ritornare in tv ad una ‘condizione’ fino alla storia d’amore con un amato cantante italiano, la donna si è raccontata a 360 gradi.

Durante questa intervista, però, non ha nemmeno potuto fare a meno di rispondere ad una domanda che le è stata posta su Romina Power! “La verità verrà fuori”, ha detto. Di chi stiamo parlando esattamente? Molto probabilmente, in molti avranno già indovinato! Bando alle ciance, però: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Romina Power, rivelazione incredibile: cos’è successo

Ha parlato davvero di tutto nel corso di questa sua intervista e, come dicevamo, non ha potuto fare nemmeno a meno di fare un breve cenno a Romina Power. Stiamo parlando proprio di lei: Loredana Lecciso, compagna di Al Bano Carrisi da più di 10 anni. Cosa sta accadendo tra loro? In questi ultimi mesi, si è tanto parlato di crisi tra loro, ma è davvero così? A quanto pare, sembrerebbe proprio di no! Seppure le nozze siano ancora molto lontane per la coppia, la Lecciso ha confermato che la storia d’amore con il buon Carrisi procede a gonfie vele. “Va tutto benissimo. Abbiamo ritrovato la nostra dimensione iniziale”, ha commentato. Insomma, sembrerebbe che sia ritornato davvero il sereno tra loro. Sarà accaduto anche con Romina Power? Tra le due donne della vita di Al Bano, lo sappiamo benissimo, non è mai nata un’amicizia, ma sembrava che – dopo il desiderio del cantante espresso in occasione del suo compleanno – potesse verificarsi un colpo di scena. A quanto pare, però, non è stato affatto così!

“La verità sul rapporto con Romina Power? La verità viene fuori nel bene e nel male”, ha detto Loredana Lecciso, riferendosi all’ex moglie del suo attuale compagno. “È questione di tempo e io sono paziente”, ha concluso la showgirl pugliese. Non sappiamo a quale verità faccia riferimento, ma si comprende chiaramente che la situazione tra loro non è affatto cambiata nel tempo.

Secondo voi, si ‘riappacificheranno’ mai Loredana Lecciso e Romina Power? Noi ci auguriamo proprio di si!