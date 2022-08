Uomini e Donne, problemi dopo il parto per l’ex protagonista: cos’è successo

Uomini e Donne, l’ex protagonista del dating show si è sfogata sui social raccontando ai suoi follower dei problemi incontrati dopo il parto

Poco più di una settimana fa si è compiuto per l’ex protagonista di Uomini e Donne il vero miracolo della vita. E’ diventata mamma per la prima volta ed ha dato alla luce il suo primo figlio. Un bellissimo maschietto la cui nascita corona il sogno d’amore dell’influencer e del suo compagno.

E’ stata una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne. Nicole Mazzocato, ex corteggiatrice di Fabio Colloricchio dopo la partecipazione al programma ed alla fine della storia d’amore con l’ex tronista, ha dato una radicale svolta alla sua vita. Lontana dalle luci dei riflettori, la bellissima influencer ha trovato l’amore ed insieme ad Armando Anastasio ha deciso di allargare la famiglia. Con uno splendido annuncio via social, una settimana fa circa ha fatto sapere di aver dato alla luce il piccolo Paolo.

L’emozione per l’ex volto del dating show condotto da Maria De Filippi è stata davvero immensa. La gioia di diventare mamma per la prima volta è ineguagliabile. Ma dopo l’annuncio del lieto e dolcissimo evento, Nicole Mazzocato si è sfogata con i suoi follower raccontando cosa è successo dopo il parto.

Uomini e Donne, Nicole Mazzocato racconta dei problemi avuti dopo il parto

All’inizio della gravidanza, come la stessa ex corteggiatrice ha raccontato, ci sono stati alcuni piccoli problemi. Tuttavia, seguendo Nicole Mazzocato sui social abbiamo potuto vedere che le cose a poco a poco sono andate per il meglio, ed oggi, felicemente, si gode il suo piccolo Paolo. Dopo lo splendido annuncio che faceva sapere che era ora di appendere il fatidico fiocco azzurro alla porta, l’ex volto di Uomini e Donne ha raccontato cosa è accaduto nel post parto.

L’emozione sul suo volto descriveva e descrive ancora ora il magico momento che la splendida mamma sta vivendo. Con la nascita del piccolo Paolo, Nicole Mazzocato è diventata mamma per la prima volta ed ora vive tutte le prime esperienze che la affacciano a questa nuova dolcissima realtà. Il suo mondo si è tinto d’azzurro e non può che essere più felice. Tuttavia, la giovane influencer ha fatto sapere sui social di aver incontrato delle piccole prime difficoltà a causa della mancata montata lattea. In una IG Stories la Mazzocato aveva fatto sapere: “Abbiamo passato la notte in bianco attaccati tutto il tempo e lui che provava e tentava disperatamente di mangiare. Ma ciò che arrivava purtroppo non era sufficiente per saziarlo“.

Nicole però non ha ovviamente mollato e non ha rinunciato a questo dolce momento madre-figlio. “Stiamo integrando con il biberon ma qui non molliamo, proviamo fino all’ultimo“, ha fatto sapere.