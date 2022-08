Ha abbandonato Vite al Limite dopo il tragico lutto: che fine ha fatto oggi Lisa? Bruttissima notizia

Lisa Ebberson ha scelto di abbandonare Vite al Limite dopo il tragico lutto che l’ha colpita, ma che fine ha fatto oggi? Bruttissima notizia.

È stata una delle pazienti del dottor Nowzaradan nel corso dell’ultima stagione di Vite al Limite, ricordate la storia di Lisa Ebberson? A distanza di qualche mese dall’inizio del suo percorso nel famoso programma di Real Time, la donna ha scelto di abbandonarlo dopo il tragico lutto che l’aveva colpita. Che fine ha fatto oggi? Purtroppo, abbiamo appena scoperto una bruttissima notizia che non vi farà affatto piacere.

Per chi non lo sapesse, la storia di Lisa Ebberson è sicuramente da brividi. Condizionata da un atroce passato e vittima di bruttissimi episodi, la paziente del dottor Nowzaradan ha raccontato di essere solita sfogare il suo dolore nel cibo sin da bambina. Non solo, infatti,è stata figlia di un padre alcolizzato, ma molto presto ha dovuto fare i conti con un’amara realtà: quella delle molestie sessuali. Era solo una ragazzina quando la giovane Ebberson è stata molestata da un gruppo di amici, provocandole un trauma incredibile. Da quel momento, è iniziato il suo incubo: Lisa ha iniziato a mangiare per alleviare il suo dolore, ma è diventata obesa. Cos’è successo in clinica e, soprattutto, che fine ha fatto oggi?

Lisa abbandona Vite al Limite dopo un lutto: che fine ha fatto oggi?

Così come la sua vita antecedente a Vite al Limite, anche il percorso di Lisa nella clinica di Houston non è stato affatto semplice. Seppure fosse motivata a ritornare in forma, per i primi mesi la Ebberson ha rifiutato la terapia e la dieta impostole dal dottor Nowzaradan. Un atteggiamento decisamente ostile, da come si può chiaramente comprendere, che ha spinto il medico chirurgo a rimproverarla più volte – proprio come ha fatto con Dolly qualche puntata prima.

A condizionare fortemente la sua rinascita, però, è stata la morte del suo compagno. Sia Lisa che il suo fidanzato, infatti, sono stati contagiati dal Covid e il buon uomo, purtroppo, non è riuscito a sopravvivere. Inizialmente, sembrava che questa dolorosa perdita avesse motivato la Ebberson a ritornare in forma, ma non è stato così. Dopo aver perso poco meno di 50 kg, ha scelto di abbandonare il programma.

Che fine ha fatto oggi? Raccontata dettagliatamente la sua storia, non possiamo fare a meno di raccontarvi qualche notizia in più su Lisa oggi. Purtroppo, dobbiamo darvi una bruttissima notizia in merito. Dopo il programma e la morte del suo compagno, la Ebberson è completamente sparita. Si legge, infatti, che non aggiorni le sue pagine social da diverso tempo. Il nostro augurio è che l’ex paziente del dottor Nowzaradan abbia capito quanto sia importante per lei ritornare in forma.

Avevate seguito la sua storia?