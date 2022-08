L’abito di Chiara Ferragni conquista tutte: è sensuale e raffinato, imperdibile

Avete visto anche voi l’abito di Chiara Ferragni? Ha conquistato tutte: è sensuale, raffinato ed è davvero imperdibile, eccolo qui.

Ancora una volta Chiara Ferragni si conferma la regina delle nuove tendenze. Dopo la ‘french manicure’ completamente diversa da solito, l’imprenditrice digitale ha conquistato l’attenzione su di sé con un abito da sogno. L’ha indossato per una delle sue serate ad Ibiza, non ha potuto fare a meno di mostrarlo ai suoi sostenitori e, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto impazzire tutti.

Grande novità per Chiara Ferragni: nei prossimi mesi, l’amatissima imprenditrice sarà la co-conduttrice del Festival di Sanremo insieme ad Amadeus. Stiamo parlando, da come si può chiaramente comprendere, di qualcosa di grandioso, che non solo l’ha resa pazza di gioia ma ha reso più che felici anche tutti i suoi followers. Avete letto anche voi quanto guadagnerà? La cifra è davvero da urlo!

Prima di iniziare un nuovo anno lavorativo, però, Chiara Ferragni non ha potuto fare a meno di concedersi una vacanza super rilassante. E così, in compagnia di suo marito, dei suoi due figli e degli amici di sempre, la giovane imprenditrice sta trascorrendo dei giorni indimenticabili ad Ibiza. Fate attenzione, però: altrettanto indimenticabili sono tutti gli outfit sfoggiati per l’occasione. Avete visto anche voi quest’ultimo abito mostrato? È incredibile!

L’abito di Chiara Ferragni è da sogno: guardatela qui, indimenticabile!

Sono tantissimi i nuovi trend che stanno impazzando in quest’estate, ma quello lanciato da qualche ora fa Chiara Ferragni siamo certi che spopolerà. Per una delle sue serate ad Ibiza, l’imprenditrice digitale ha indossato un abito che non è assolutamente passato. Completamente in bianco, decisamente corto e con rifiniture in pizzo, il vestito rappresenta un vero e proprio ‘must’ per il prosieguo delle vacanze. Non sappiamo a quanto ammonti il prezzo e né di quale brand faccia parte, ma vi assicuriamo che è davvero bellissimo!

Uscire con un abito molto simile ad una sottoveste, si può e Chiara Ferragni ce ne da ampia dimostrazione. Spulciando sul suo canale Instagram, abbiamo rintracciato questi scatti che ci hanno fatto perdere completamente la testa. Lei è splendida come sempre, ma a catturare maggiormente l’attenzione è proprio l’abito sfoggiato per l’occasione. Curiosi di sapere anche voi di che cosa parliamo? Guardate un po’ qui:

Davvero favoloso, non credete? Con un mini dress di colore bianco che presenta bretelline sottilissime e dei ‘dettagli’ in pizzo che non passano inosservato, Chiara Ferragni ha conquistato tutti. Fate attenzione, però: questo è il davanti dell’abito ed è pazzesco, ma com’è fatto dietro?

Se il davanti dell’abito è divino, la scollatura sulla schiena lo è ancora di più. Per noi, non c’è nulla da dire: è semplicemente divina.