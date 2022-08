Avete visto lo smalto di Giorgia Palmas? La tonalità di colore scelta piace a tutti

Giorgia Palmas cambia manicure e mostra a tutti il suo nuovo smalto: ha utilizzato una tonalità chiara e luminosa.

Giorgia Palmas è molto attiva sui social. Grazie al suo canale instagram interagisce con coloro che la seguono che sono migliaia. Pochi giorni fa rispondendo alle domande degli utenti, qualcuno le ha chiesto se avesse programmi all’orizzonte in televisione. Ha fatto sapere che sì, per l’autunno c’è qualcosa in ballo.

Non sappiamo precisamente di cosa si tratta dato che la conduttrice non ha rivelato altro. Dobbiamo aspettare per scoprire che cosa succederà nei prossimi mesi. Questo è un anno importante per lei perchè a maggio è convolata a nozze con Filippo Magnini. Il rito civile era stato celebrato l’anno scorso ma adesso hanno realizzato il desiderio di sposarsi anche in chiesa.

E’ stato un giorno magico, Giorgia ha sfoggiato un bellissimo abito che metteva in mostra ancora di più la sua bellezza e anche Filippo era molto elegante. Sono una coppia molto bella. In questi ultimi giorni stanno trascorrendo qualche di vacanza. Lo sappiamo perchè ha condiviso molte foto in cui è al mare, da sola e insieme alla sua famiglia. Di recente ha mostrato la sua nuova manicure, prima aveva uno smalto semplice ma anche adesso ha deciso di non esagerare e ha scelto una tonalità chiara.

Giorgia Palmas, il nuovo smalto è molto semplice: ha scelto un colore dalla tonalità chiara

Era giovanissima quando ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. La popolarità è poi arrivata forte quando fu scelta per vestire il ruolo di velina mora a Striscia la notizia insieme ad Elena Barolo. Dopo questa importante esperienza ne sono seguite altre fino ad arrivare a dove è oggi.

Giorgia ha lavorato come valletta, l’abbiamo vista concorrente in diversi programmi, per esempio a L’isola dei famosi dove nel 2011 terminò il percorso da vincitrice, si è anche avvicinata alla recitazione. L’abbiamo vista in diverse serie tv, come in Carabinieri 5, Compagni di scuola, Così fan tutte, Camera cafè. Ha condotto varie edizioni del programma televisivo estivo Paperissima Sprint. Tutte queste esperienze televisive le hanno dato grande popolarità e oggi anche sui social è molto famosa, tanto da essere seguita da quasi 2 milioni di follower. Su instagram negli ultimi giorni ha pubblicato diverse foto in cui si mostra al mare insieme alla sua famiglia. I suoi outfit non possono non colpire, dai costumi agli abiti, la showgirl è sempre molto di moda. Nelle sue recenti store ha invece mostrato il suo nuovo smalto.

Prima aveva un colore rosa leggerissimo, questa volta ha scelto la stessa tonalità ma un po’ più forte ed è molto luminosa. “New Polish“, scrive mostrando le unghie. Vi piace il colore scelto da Giorgia?