Conosciamo tutti la casa di George Clooney sul lago di Como ma ecco quanto costa

Conosciamo tutti la casa di George Clooney sul lago di Como ma sapete quanto costa?

George Clooney è sposato con l’avvocato Amal Alamuddin. Dopo una breve frequentazione si sono fidanzati nell’aprile del 2014 e pochi mesi dopo, il 27 settembre, si sono sposati a Venezia. Il matrimonio è stato officiato in lingua inglese ma si è trattato solo dello scambio delle promesse solenni, secondo la tradizione statunitense. Così due giorni dopo il rito è stato celebrato anche nel comune di Ca’ Farsetti.

George e Amal sono diventati genitori nel 2017 di due gemelli, Ella e Alexander. Sappiamo che l’attore è molto affezionato all’Italia, non a caso molto spesso è in vacanza nel bel paese. Più di 20 anni fa ha acquistato una villa sul Lago Di Como ed è qui che trascorre spesso le sue vacanze. L’attore ha comprato la casa nel 2002. Al tempo, in seguito alla notizia della compera, il comune di Laglio, dove si trova la dimora, si trovò sommerso di curiosi e paparazzi.

La villa è stata acquistata al costo di 10 milioni di dollari ma in questi anni sono state apportate delle modifiche, è stata rinnovata e per questo oggi il suo valore è molto più vasto: scopriamo quanto vale adesso.

George Clooney ha comprato anni fa la villa sul lago di Como: ecco quanto vale oggi

Nel 2002 George Clooney passando con la sua moto nei pressi del Lago di Como rimase colpito da Villa Oleandra, dimora che si trova nel comune di Laglio. L’ha comprata per 10 milioni di dollari e da allora gli è sempre appartenuta. L’attore trascorre le sue vacanze spesso in Italia, stabilendosi proprio nella sua casa.

Ma come si struttura? La villa è circondata di fiori e alberi e le siepi alte permettono che ci sia una certa privacy. C’è un ampio giardino che la circonda, dove si trova un campo da tennis, una fontana antica e anche una pizzeria. E’ strutturata su più livelli, c’è una piscina all’interno, un solarium e tutti i comfort necessari. Si affaccia inoltre sul Lago di Como ed è collegata attraverso un ponte ad una altra casa, Villa Margherita. Quest’ultima è stata poi acquistata sempre dall’attore qualche anno dopo. Clooney ha comprato la villa dove risiede quando giunse in Italia nel 2002 per 10 milioni di dollari ma in questi anni sono state apportate varie modifiche, è stata rinnovata e ha subito piccoli aggiustamenti.

Il proprietario di una villa vicina a quella dell’attore nel 2019 mise in vendita la sua, che è molto simile, al prezzo di 50 milioni di dollari. George ha ricevuto offerte molto più cospicue e questo porta a pensare che ad oggi la sua villa possa avere un valore più o meno di 100 milioni di dollari. Una cifra che rispecchierebbe la bellezza della dimora e in cui rientrerebbero tutti i cambiamenti che ha subito nel corso degli anni.