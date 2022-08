“Faccio come i vampiri”: il racconto lascia i fan senza parole

“Faccio come i vampiri”: lo ha raccontato in un’intervista lasciando i fan senza parole.

Ci sono attori e attrici che nonostante l’età si mantengono perfettamente giovani. Sappiamo che, soprattutto per i personaggi del mondo dello spettacolo, la bellezza è fondamentale, si parla di bellezza non solo estetica. Per questo motivo molte volte per allineare una ruga o togliere un difetto si fa ricorso alla chirurgia.

Sono migliaia coloro che hanno fatto anche solo una piccola punturina, l’appuntamento dal chirurgo sembra essere quasi come un appuntamento dal parrucchiere o dal dentista, fisso. C’è chi esagera, chi cade nella chirurgia solo poche volte e chi invece non ne ha mai sentito il bisogno. Sono molte le attrici che hanno raccontato di non voler mai ricorrere a ritocchi estetici e sono altrettante coloro che invece un piccolo cambiamento lo farebbero o lo hanno già fatto.

Ma c’è un segreto per restare giovani e belli? Beh un noto personaggio del mondo dello spettacolo che oggi ha raggiunto la soglia dei quasi 50 anni, ha raccontato qual è il suo: “Faccio come i vampiri”.

Lo ha detto in un’intervista lasciando i fan senza parole: “Faccio come i vampiri”, il racconto

Quando si arriva alla soglia dei 50 anni ma anche dei 40, spesso si sente, non per tutti, il bisogno di migliorare, in particolare parliamo dell’aspetto estetico. E’ come entrare nell’altra parte della vita e voler cambiare qualcosa. Sono maggiormente i personaggi del mondo dello spettacolo coloro che almeno una volta cadono tra le mani del chirurgo.

Tutti vorrebbero essere giovani e belli per sempre, ma questo non è possibile. Gli anni rappresentano soltanto la vita vissuta ma certe volte c’è chi preferisce cancellare qualche anno dal viso o dal corpo, ricorrendo alla chirurgia. C’è anche chi invece ha particolari segreti che spesso spiazzano. Quello che ha raccontato un amatissimo personaggio del mondo dello spettacolo ha lasciato, almeno inizialmente, i fan senza parole: il motivo? La super modella Heidi Klum ha raggiunto la soglia dei quasi 50 anni e in un’intervista alla rubrica Daily Pop di E!Online ha svelato il suo segreto di bellezza.

“Bevo il giovane sangue di mio marito come un vampiro”, ha raccontato alla giornalista che ha messo il punto sulla differenza di età tra lei e suo marito, Tom Kaulitz, componente del famoso gruppo Tokio Hotel. Heidi e Tom hanno circa 17 anni di differenza, l’artista ne ha 35 mentre la donna 49. La modella tedesca ha così svelato il suo ‘segreto’, ma si tratta a quanto pare soltanto di una battuta, infatti non beve assolutamente il sangue di suo marito.

Heidi ha voluto scherzare ma sappiamo che ci sono coppie famose che lo fanno, per esempio Megan Fox e Machine Gun Kelly hanno chiaramente detto di bere il sangue l’uno dell’altro ma per scopi rituali. Voi cosa ne pensate?