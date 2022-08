Dopo 28 anni insieme il messaggio di Gianni Morandi che riguarda sua moglie

Per i loro 28 anni, Gianni Morandi ha dedicato a sua moglie Anna un messaggio da brividi: guardate qui, ve ne innamorerete.

Se da una parte ci sono storie d’amore che finiscono da un momento all’altro, dall’altra vi sono quelle che hanno tutta la parvenza di durare in eterno. È proprio questo quello che dimostra il matrimonio di Gianni Morandi e sua moglie Anna. Nelle scorse ore, la coppia ha festeggiato ben 28 anni dalle loro nozze. E l’amatissimo cantante non ha potuto fare a meno di dedicare alla sua dolce metà un messaggio da brividi.

Tra i tanti volti che riempiono le nostre bacheche social, quello di Gianni Morandi è sicuramente tra i più attivi. Con un profilo Instagram quasi un milione e mezzo di followers, l’amatissimo cantante rientra tra le stelle indiscusse del famoso social network. È proprio qui, infatti, che il buon Morandi ama condividere scatti che lo ritraggono nel suo giardino di casa, in compagnia di suo figlio o durante le sue giornate lavorative. Insomma, il famoso Gianni condivide davvero ogni cosa col suo pubblico.

In occasione dei loro 28 anni di matrimonio, Gianni Morandi non ha potuto fare a meno di condividere un messaggio super emozionante per sua moglie. Il loro, diciamoci la verità, è quel tipo di amore che capita una sola volta nella vita. E il cantante vuole renderlo noto a tutto il suo pubblico proprio con delle parole davvero speciali.

Gianni Morandi e il messaggio per sua moglie Anna dopo 28 anni di matrimonio

Dopo la fine del suo matrimonio con Laura Efrikian, dal quale sono nati i primi suoi tre figli, Gianni Morandi è convolato a nozze con Anna Dan. La splendida donna non appartiene affatto al mondo dello spettacolo e sembrerebbe svolgere tutt’altro mestiere, eppure vanta di un successo davvero smisurato per essere la donna che – da circa 28 anni – accompagna e rende felice l’amato cantante di Monghidoro!

Proprio nelle scorse ore, come dicevamo poco fa, Gianni Morandi e la sua Anna hanno festeggiato ben 28 anni di matrimonio. Un traguardo decisamente importante e, soprattutto, non da tutti, che l’amato cantante ha voluto celebrare anche sul suo canale Instagram. Attraverso una dolcissima foto in compagnia di sua moglie, il buon Morandi ha dedicato alla sua donna delle parole da brividi. “28 anni insieme, la amo sempre di più”, ha scritto il cantante a corredo di questo scatto che li mostra sorridenti e felici insieme.

Sapete come si sono conosciuti?

La loro storia d’amore dura da quasi 30 anni, ma siete curiosi di sapere come si sono conosciuti? Forse non tutti lo immaginano, ma sembrerebbe che Gianni ed Anna si siano incontrati ad una partita di calcetto e che da quel momento non si siano mai più lasciati.

Buona vita a Gianni Morandi e la sua Anna!