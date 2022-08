Ne Il Segreto è Irene: come cambia l’attrice fuori dai panni del suo personaggio

Ve la ricordate ne Il Segreto? Irene ha fatto parte delle ultime stagioni, ecco com’è oggi l’attrice.

Purtroppo Il segreto ha chiuso i battenti il 28 maggio 2021 con un’ultima puntata che ha lasciato i telespettatori senza parole. Puente Viejo è stato distrutto dalle bombe che don Filiberto aveva messo per le strade e i primi abitanti a morire sono il prete, Donna Francisca e Raimundo.

Sono state 12 edizioni ricche di colpi di scena, dalla prima in cui abbiamo vissuto a pieno la storia d’amore tra Tristan e Pepa fino all’ultima, con la scoperta del ‘segreto’ che la Montenegro ha rivelato, il suo amore eterno per Ulloa. Per le strade del paese abbiamo visto passare molti personaggi, qualcuno solo di passaggio altri per più tempo e altri ancora hanno fatto parte del cast dall’inizio alla fine.

Irene, il personaggio in foto, ha fatto parte della soap opera dalla nona all’undicesima stagione. E’ una giornalista che arriva a Puente Viejo per parlare con Severo Santacruz in merito alla scomparsa del piccolo Carmelito. In realtà è stata ‘ingannata’ dalle suore di un convento. Quando si era ammalata di tubercolosi aveva lasciato il bimbo nella struttura, una volta guarita, le religiose gli affidarono il bambino, ma non svelarono la verità, ovvero che suo figlio era morto con la sua stessa malattia. Questo personaggio lo abbiamo visto per poche stagioni con questo look, ma com’è oggi l’attrice fuori dai panni di Irene?

Il Segreto, ecco com’è oggi l’attrice interprete di Irene fuori dai panni del suo personaggio

La giornalista infatti aveva contratto la tubercolosi ma era riuscita a salvarsi. Arrivata a Puente Viejo la sua storia si intreccia con quella degli altri abitanti, in particolare con Severo. I due si innamorano. Abbiamo visto questo personaggio femminile fino alla penultima stagione, con un look elegante e adatto a quei tempi ma avete mai visto com’è l’attrice fuori dal set?

Questo è uno scatto social dell’interprete di Irene Campuzano, Rebeca Sala. La foto è stata pubblicata sul suo canale social, oggi molto seguito. L’attrice è qui ad un evento e si mostra preparata e agghindata. Ha una piega morbida tirata indietro nei due lati, un trucco leggero e un vestito molto colorato. Rispetto ad Irene, Rebeca è diversa nella realtà, l’acconciatura non è la stessa e anche lo stile, naturalmente. Guardando questa foto social e quella nei panni della giornalista vestita ne Il Segreto, l’avreste riconosciuta?