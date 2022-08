Maria Pia Calzone, ‘Donna Imma di Gomorra’ sfoggia il suo costume per le vacanze al mare

Ha interpretato ‘Donna Imma’ nella nota serie Gomorra, è Maria Pia Calzone l’attrice che ha sfoggiato il suo costume per le vacanze al mare

Maria Pia Calzone incanta tutti sui social con un imperdibile scatto al mare. Splendida in costume, per lei il tempo sembra essersi fermato. Si è mostrata così.

Il debutto al cinema verso la fine degli anni ’80, l’ha consacrata come una delle attrici più amate all’interno del panorama artistico italiano. Maria Pia Calzone, che ha interpretato poi il personaggio di Donna Imma, la moglie del boss e mamma di Gennaro Savastano nella serie Gomorra, ha condiviso un recentissimo scatto social in cui si è mostrata in bikini sfoggiando un fisico da urlo.

Classe ’67, nata nel beneventano, Maria Pia Calzone è solita condividere sui social scatti che incorniciano e mescolano momenti di vita privata a quelli in cui è impegnata nelle vesti di attrice a vestire i panni di un personaggio. Questa è stata la volta della condivisione di uno scatto che ha letteralmente conquistato i fan. Maria Pia Calzone, in vacanza al mare con suo marito, si è mostrata in costume da bagno sfoggiando delle curve mozzafiato. Eccola in un imperdibile scatto.

Maria Pia Calzone, Donna Imma nella serie Gomorra: al mare in costume da bagno è in forma smagliante

Dapprima la laurea in Lettere poi il debutto nel mondo del cinema nell’88 con ‘Chiari di Luna’ di Lello Arena. Il suo è un curriculum artistico piuttosto vario. Maria Pia Calzone dal debutto cinematografico ad oggi è una delle attrici più amate sul piccolo e grande schermo e più seguite sui social.

Oltre 250mila follower seguono l’attrice che nel quotidiano è solita condividere la sua vita con la sua community social. E proprio in questi giorni, Maria Pia Calzone ha impreziosito la sua galleria social con uno scatto in cui è ritratta in bikini, al mare, mentre si gode la sua estate nell’incantevole Costa Smeralda. E’ stato quello lo scatto che non è certamente passato inosservato agli occhi dei suoi follower. E come dar torto ad ognuno di loro? L’attrice, in piena forma, si è mostrata in bikini ed ha lasciato tutti senza fiato. Eccola in costume, l’amatissima Maria Pia Calzone:

A catturare lo scatto è stata la sua metà che ironizzando sul contenuto della foto, come descritto dall’attrice all’interno della didascalia del post: “(ridendo) Amore o tu o il panorama. Se mi alzo tu stai una schifezza. Al panorama la facciamo senza di te. Meglio“, ha ironizzato il marito della splendida attrice che ha poi voluto puntualizzare con un hashtag “Eppure mi ama“.

E voi non la trovate splendida?