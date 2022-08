Molto diverso da Masterchef: guardatelo oggi, impossibile riconoscerlo dopo 10 anni

Oggi è molto diverso dai tempi di Masterchef: dimenticatelo così, il simpaticissimo Ivan è quasi irriconoscibile dopo anni.

È stata la rivelazione della seconda edizione di Masterchef! Concorrente del famoso talent di cucina nel 2012, l’impiegato trentacinquenne siciliano ha dimostrato ampiamente di che pasta era fatta, riuscendo a sbaragliare tutta la concorrenza ed aggiudicandosi il quarto posto!

Vincitore di ben quattro prove, due in brigate e due individuali, il buon Ivan Iurato ha avuto la possibilità di sorprendere i tre giudici di Masterchef in diversi occasioni. E di dimostrare quanto la passione per la cucina fosse davvero immensa. A distanza di ben 10 anni dalla sua partecipazione al programma, però, l’amatissimo siciliano sorprende ancora una volta il suo numeroso pubblico. Siamo, infatti, riuscito a rintracciarlo su Instagram e non solo abbiamo scoperto com’è cambiata la sua vita dopo il talent di Sky, ma anche come il suo aspetto oggi sia completamente diverso rispetto a quello mostrato a Masterchef.

Non solo, quindi, Andrea Marconetti – terzo classificato della seconda edizione di Masterchef – ha rivoluzionato il suo look, ma anche Ivan è quasi irriconoscibile a distanza di anni dalla sua partecipazione al programma. Curiosi vedere com’è diventato oggi? Stenterete a riconoscerlo!

Impossibile riconoscere oggi Ivan dopo Masterchef: è completamente diverso!

Dopo essere riusciti a rintracciare la simpaticissima Daiana su Instagram, non abbiamo potuto fare a meno di metterci alla ricerca di Ivan Iurato, quarto classificato di Masterchef 2. Il suo talento, all’epoca del programma, non è assolutamente passato inosservato tanto che – nonostante la mancata vittoria – è riuscito a cavalcare la cresta dell’onda subito dopo. Siete curiosi, però, di sapere che cosa fa oggi? Sono tantissimi i concorrenti che hanno partecipato al talent quell’anno e che hanno cambiato vita subito dopo – tra questi, c’è proprio Paola Gallotti – ma cosa sappiamo sull’allora trentacinquenne siciliano? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa, tranquilli! Fate molta attenzione, però: rintracciandolo su Instagram, abbiamo scoperto non solo il suo attuale lavoro, ma anche come il buon Ivan sia cambiato negli anni. Vi assicuriamo: è molto diverso oggi dopo Masterchef!

All’epoca della sua partecipazione a Masterchef, si legge che Ivan fosse un impiegato. Adesso, a distanza di più di 10 anni dal talent, sembrerebbe che faccia tutt’altro! Sulla sua bio Instagram, infatti, si legge che il giovane Iurato sia uno chef a tutti gli effetti. Si definisce, inoltre, un nerd, un poeta e sognatore, ma quello che più ci rende felici è che Ivan sia riuscito nel suo intento a sfondare nel mondo della cucina. Il suo ‘nuovo lavoro’, però, non è l’unica cosa che ci ha lasciato senza parole. Come dicevamo poco fa, anche l’immagine di Ivan è completamente cambiato nel corso del tempo. E ad ammetterlo, è stato proprio il diretto interessato. Guardatelo oggi:

Insomma, Ivan è decisamente cambiato dai tempi di Masterched ed oggi si mostra proprio così. Per noi sta benissimo, voi cosa ne pensate?