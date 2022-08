Morte di Anne Heche: il medico legale spiega le cause del decesso

Morte di Anne Heche: il medico legale ha finalmente spiegato le cause che hanno portato al decesso dell’attrice.

Anne Heche è morta lo scorso 12 agosto in seguito ad un incidente stradale. La sua macchina si è schiantata contro un’abitazione provocando un forte impatto. Trasportata in ospedale poco dopo è stata dichiarata cerebralmente morta. E’ stato un rappresentante della sua famiglia a darne notizia, come ha riportato TMZ: “Purtroppo a causa dell’incidente, Anne ha subito una grave lesione cerebrale anossica e rimane in coma in condizioni critiche. Non ci si aspetta che sopravviva”.

A quanto pare le macchine che la tenevano in vita erano attive per stabilire se gli organi dell’attrice fossero idonei per la donazione. Il portavoce della famiglia ha fatto sapere che era una scelta dell’attrice donare gli organi. Secondo quanto emerso, Anne Heche quando si è schiantata era sotto l’effetto di cocaina. Avrebbe perso il controllo del mezzo e nello schianto l’impatto contro un’abitazione ha provocato un incendio. Ci sarebbe voluta più di un’ora per spegnere le fiamme.

Il 12 agosto la famiglia ha deciso di staccare i macchinari che la tenevano in vita dopo averla dichiarata cerebralmente morta. Nelle ultime ore il medico legale ha spiegato quali sono stati i motivi del decesso.

Morte di Anne Heche: il medico legale spiega adesso le cause del decesso dell’attrice

In molti la ricorderanno in tantissimi film, Anne Heche ha recitato sia al cinema che in televisione riscontrando ogni volta un grande successo. L’abbiamo vista in Everwood, Il Giurato, Sei giorni sette notti, Il terzo miracolo, I maestri della fantascienza, Psycho, Stagioni, Vulcano-Los Angeles 1997, Il tempo di decidere, Chicago P.D e in tantissime altre pellicole. L’attrice il 12 agosto si è spenta in seguito ad un incidente stradale.

Era in macchina e quando si è schiantata era sotto l’effetto della cocaina. Non era ubriaca nonostante in macchina sia stata trovata una bottiglia di alcool. L’impatto contro l’abitazione ha provocato un vasto incendio. Le condizioni di Anne sono apparse fin da subito gravi e poco dopo il suo trasporto in ospedale un rappresentante della famiglia ha fatto sapere che era cerebralmente morta e che i macchinari erano attivi solo per stabilire se gli organi fossero idonei per la donazione, questo il desiderio dell’attrice: “A causa dell’incidente Anne ha subito una grave lesione cerebrale anossica. Non ci si aspetta che sopravviva”. Il decesso è stato confermato il 12 agosto e soltanto nelle ultime ore il medico legale ne ha spiegato le cause.

Secondo quanto riportato, sarebbe deceduta a causa delle gravi ustioni riportate e delle inalazioni di sostanze tossiche. Infatti l’impatto contro l’abitazione ha provocato un incendio che ha contribuito ad aggravare lo stato di Anne. Questo è quanto riportato dai media statunitensi.