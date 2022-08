È nata la sua quarta figlia: il cantante non sta più nella pelle, annuncio dolcissimo

È nata la quarta figlia del famoso ed amato cantante: l’annuncio condiviso sui social è dolcissimo, lui non sta più nella pelle.

È nata la sua quarta figlia e non ha potuto fare a meno di annunciarlo sul suo canale social ufficiale. Con una dolcissima foto che ritrae le mani dell’amato cantante, di sua moglie e della neo arrivata, la voce di tantissimi singoli di successo ha annunciato di essere diventato nuovamente papà. Splendida notizia, quindi, per lui e tutti i suoi ammiratori!

Conosciutisi sul set di un videoclip musicale, la coppia sta insieme da più 13 anni. E, nel corso del tempo, è riuscita a mettere su una famiglia incredibile. A distanza di due anni dal loro primo incontro e il colpo di fulmine che li ha colti in pieno, i due giovanissimi sono convolati a nozze e, qualche tempo, sono diventati genitori. Ne è trascorsi di tempo dalla nascita del loro primo figlio, ma adesso la coppia è pronta ad accogliere una nuova vita nella loro quotidianità: è nata Cielo!

“Grazie a Dio per questa infinita benedizione”, ha scritto il cantante a corredo di questo post social che annuncia l’arrivo di Cielo, la sua quarta figlia. Un nome, da come si può chiaramente comprendere, decisamente particolare, ma che ha fatto già impazzire tutti. Di chi stiamo parlando? Vi diremo noi ogni cosa. Vi anticipiamo solo che si tratta di un cantante davvero famosissimo.

Annuncio dolcissimo del cantante: è nata la sua quarta figlia

A distanza di qualche giorno dall’annuncio dell’attore che ha rivelato la nascita del suo secondogenito, ne arriva un altro totalmente incredibile: è nata la quarta figlia del famoso cantante. L’annuncio della gravidanza, come in molti ricorderanno, è stato detto nello scorso Febbraio in modo del tutto originale. Adesso, a distanza di mesi, l’arrivo della neonata è stato annunciato in un modo altrettanto impressionante. “Dall’amore nascono la vita, la luce e lei…la nostra piccola Cielo Yoli Rose. Con i tuoi 3,8 Kg sei finalmente arrivata nelle nostre vite”, recita il post in questione. Inutile raccontarvi la reazione da parte dei suoi sostenitori. Appena appresa la splendida notizia, infatti, colleghi, amici ed ammiratori si sono immediatamente riversati a corredo del post per fare le proprie congratulazioni alla coppia.

Grande gioia per Michael Bublè e sua moglie: è nata la piccola Cielo! Proprio nelle scorse ore, i due piccioncini hanno annunciato l’arrivo della neonata, venendo immediatamente inondati dall’affetto dei propri sostenitori. D’altra parte, una notizia così fantastica non poteva che essere accolta in questo modo.

A tutti i messaggi di congratulazioni e felicitazioni che sono giunti per Michael Bublé, si aggiungono anche i nostri. Ed, ovviamente, cogliamo anche l’occasione per dare il benvenuto alla piccola Cielo.