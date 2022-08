Ha svelato il motivo per cui la vediamo poco in tv: arriva finalmente la confessione

Ha svelato il motivo per cui non la vediamo poco in tv: ecco che cosa ha confessato l’attrice.

Il mondo dello spettacolo è vasto e entrare a farvi parte non è semplice. Bisogna avere soprattutto la volontà e la passione, bisogna crederci sempre perchè spesso, come in ogni settore, può arrivare qualcosa che ti sbarra la strada. Per esempio un personaggio può fare tanti provini e non superarli questo non vuol dire non essere capaci, bisogna insistere.

Sono molti i cantanti, gli attori, i comici e tanti altri che hanno dovuto fare tantissima gavetta ed oggi godono di fama e successo. Negli ultimi 30-40 anni c’è stato anche un cambiamento, in televisione, sul grande schermo, nuovi programmi e vecchi cancellati. I reality sono cambiati come anche le modalità e tanti i format nuovi che prima non c’erano.

Un po’ come per ogni cosa, anche la televisione ha subito un’evoluzione, e più in generale l’ambito dello spettacolo. Spesso un personaggio che prima eravamo soliti vedere in tv all’improvviso non è più presente come prima e i telespettatori si chiedono il motivo di tale assenza. Ed è proprio quello che è accaduto per un’attrice molto amata e famosissima. A breve ritornerà sul piccolo schermo con un importante ruolo ma negli ultimi anni la sua presenza non è stata così forte come in passato. Lei ha spiegato in un’intervista il motivo.

Ha svelato il motivo per cui non la vediamo più spesso in tv: finalmente l’attrice l’ha spiegato

A breve la vedremo in televisione nella fiction Mina settembre che partirà il 25 settembre su rai Uno. Al centro della trama c’è il personaggio di Mina, interpretato dall’attrice Serena Rossi, un’assistente sociale alle prese con i problemi degli altri ma che deve fare i conti anche con la sua vita, non priva di inconvenienti. Ebbene, il cast si è ampliato con l’arrivo di un’altra grande attrice.

Marisa Laurito vi entra a far parte. L’attrice vestirà i panni di Zia Rosa, la sorella di Olga, madre della protagonista. Marisa in un’intervista a TV, Sorrisi e Canzoni, ha raccontato che al trucco e parrucco tutto il cast era fissato con la sua canzone, Il babà è una cosa serie, che portò a Sanremo nel 1989. Più lei protestava e più tutti alzavano la voce. Ha rivelato che nella vita reale è simile al suo personaggio, ‘accogliente e piena di attenzioni nei confronti degli altri’. La Laurito ha anche parlato della televisione di oggi spiegando il motivo per il quale non è molto presente rispetto a prima.

“Non mi piace molto, per questo motivo non faccio più molta tv”, ha rivelato, raccontando di non apprezzare particolarmente i reality mentre quando lei ai tempi fece i suoi primi passi portava avanti soprattutto una tv intelligente e mai volgare. Questo è il motivo per cui non fa più molta tv. Fra qualche settimana però la vedremo nuovamente sul piccolo schermo nella fiction Mina Settembre con Serena Rossi e lei vestirà i panni di Zia Rosa