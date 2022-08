Il Tg va in onda con la giornalista tatuata sul volto: è la prima volta che succede

Il Tg va in onda con la giornalista tatuata sul volto: una cosa del genere non era mai accaduto prima d’ora, colpo di scena.

Grande rivoluzione sul piccolo schermo: per la prima volta in assoluto, va in onda in tv un tg con la giornalista tatuata sul volto! Si tratta, da come si può chiaramente comprendere, di qualcosa di completamente inedito e che ha fatto chiacchierare tantissimo.

Perché la notizia della giornalista in onda con un tatuaggio sul volto ha fatto grande scalpore? La risposta è semplicissima: non siamo affatto abituati! Sia chiaro, però: quando diciamo che questa ‘novità’ ha fatto parecchio chiacchierare, non intendiamo dire che si tratta di qualcosa di inaccettabile. Anzi, vedere una giornalista che apprezza le sue origini e che – nonostante il proprio lavoro – vuole imprimerle sulla proprio pelle, è qualcosa di pazzesco!

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il debutto della giornalista sia avvenuto nel 2019, ma in una fascia oraria completamente diversa rispetto a quella affidatale negli ultimi periodo. Per sostituire ad alcuni suoi colleghi, infatti, la conduttrice del tg locale si è fatta conoscere ed amare ancora di più da tutto il suo pubblico. “Era il mio obiettivo ed è successo”, ha commentato la giornalista il suo approdo in tv nella fascia serale. Bando alle ciance, scopriamo insieme di che cosa parliamo nel minimo dettaglio.

Giornalista tatuata sul volto va in onda al tg: mai successo prima d’ora!

Se l’ultima indiscrezione vede Belen Rodriguez protagonista di una clamorosa novità, anche vedere al tv una giornalista tatuata rappresenta qualcosa di completamente nuovo. È proprio questo quello che è accaduto nei mesi scorsi e che ancora adesso fa parlare. Nei mesi scorsi, la splendida trentasettenne ha compiuto il suo debutto col tg delle ore 18:00 e subito ha conquistato tutti. A non passare inosservata non è stata solo la sua immensa professionalità, che i suoi ammiratori avevano già avuto modo di conoscere ed approfondire, ma anche il tatuaggio maori che la donna si è fatta disegnare permanentemente dalle sue labbra a scendere.

Siete curiosi di sapere anche voi di chi stiamo parlando? Questa è la storia di Oriini Kapaira, giornalista del tg Newshub Live dei canali neozelandesi. Volto fisso della fascia oraria delle 16:30, Oriini sognava la conduzione del tg di sera e ci è riuscita. Quello che, però, tutti si chiedono è: cosa l’ha spinta a tatuarsi quel segno maori? La risposta è semplicissima: l’appartenenza alle sue origini! Con questo tatuaggio, quindi, la giovanissima Kapaira ha chiaramente fatto intendere quanto sia orgogliosa della sua cultura, non avendo affatto problemi a mostrarla. L’avete visto anche voi? Dateci un po’ uno sguardo:

Cosa ne pensate? Secondo voi, Oriini ha fatto bene a tatuarsi?