Tutti l’hanno notata a Non è la Rai, com’è oggi? La ritroviamo proprio così lontano dai riflettori          

È stata immediatamente notata nel cast di Non è la Rai, ma com’è oggi? Lontano dai riflettori l’abbiamo ritrovata proprio così.

Anche voi non avete potuto fare a meno di notare la sua bellezza nel corso della sua partecipazione a Non è la rai, vero? Come darvi torto! Seppure giovanissima e alle prese con la sua prima esperienza in tv, la bella napoletana ha saputo conquistare l’attenzione su di sé.

In onda per ben quattro edizioni, Non è la Rai è stato uno dei programmi più visti ed amati dal pubblico italiano intorno ai primi anni del ’90. Dapprima in onda su Canale 5 ed, in seguito, spostato su Italia Uno, la trasmissione di Gianni Boncompagni ha tenuto compagnia i suoi telespettatori per tantissimo tempo, ottenendo un successo incredibile. Tantissime le ragazze che si sono alternate nello studio televisivo. Ed altrettanto numerose coloro che, ancora oggi, sono amate. Tra queste, c’è proprio lei: Monica Catanese. Notata immediatamente dal pubblico italiano per la sua bellezza, la napoletana ha preso parte al programma soltanto per un’edizione di Non è la rai – proprio come Monica Ruggeri. Ad oggi, però, siete curiosi di sapere com’è diventata? Scopriamolo!

È stata immediatamente notata a Non è la rai, ma com’è oggi? Eccola: che schianto!

La sua bellezza non poteva non passare inosservata negli studi di Non è la Rai. Ed è proprio per questo motivo che Monica Catanese ancora oggi, a distanza di anni dalla partecipazione allo storico programma Mediaset, continua ad essere amatissima. In tanti, infatti, si chiedono che fine abbia fatto, ma soprattutto come sia diventata nonostante il passare del tempo. Ebbene. Se anche voi siete curiosi di saperlo, sappiate che siamo riusciti a rintracciarla su Instagram. E non abbiamo potuto fare a meno di constatare la sua bellezza.

Ad oggi, seppure siano passati anni da Non è la Rai, Monica continua a lavorare nel mondo dello spettacolo. Sul web, infatti, si legge che la Catanese è un’artista musicale. E sul suo canale Instagram ufficiale, infine, si dice che sia anche una showgirl. Siete curiosi di vedere com’è diventata? Ci pensiamo immediatamente:

Che dire? Monica è sempre splendida! Lo pensate anche voi?

Quanto guadagnava una ragazza di Non è la rai?

Siamo certi che anche voi vi starete ponendo questa domanda: quanto guadagnava una ragazza di Non è la rai? A svelarlo, è stata proprio la diretta interessata in una sua vecchia intervista per Nonèlarai.it nel 2007. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che il suo cachet si aggirasse in trasmissione si aggirasse intorno ai 100 mila lira perché veniva da Napoli. Una cifra decisamente considerevole, considerato che parliamo degli anni ’90. L’avreste mai immaginato?