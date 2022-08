Meno 210 kg grazie a Vite al Limite, clamoroso! Che fine ha fatto oggi? Arriva una notizia shock

È dimagrita 210 kg grazie a Vite al Limite, clamoroso! Sapete che fine ha fatto oggi? Arriva una notizia shock: non vi farà piacere saperlo.

Sono state tantissime le trasformazioni shock che si sono alternate nello studio del dottor Nowzaradan, ma questa è stata sicuramente tra le più clamorose. Raccontata nel corso della sesta stagione di Vite al Limite, la storia dell’amatissima paziente del medico chirurgo iraniano ha lasciato tutti a bocca aperta.

Ai tempi della sua partecipazione a Vite al Limite, la donna di Freeport aveva solo 35 anni. Il suo peso, però, superava di gran lunga i 300 kg e lei – date le pessime condizioni di salute – non riusciva a vivere più in quel modo. A peggiorare il suo stato fisico e mentale, non erano solo i chili di troppo, ma anche un grosso linfedema alle gambe che non le permetteva affatto una buona mobilità. Alle telecamere del programma, infatti, la donna ha raccontato di essere solita restare immobile nel letto ad aspettare qualcuno che l’aiutasse a svolgere anche le più semplici azioni quotidiane. Insomma, quella che era costretta a vivere, non poteva essere assolutamente definita vita. È questo, dunque, che l’ha spinta a chiedere aiuto. E meno male che l’ha fatto, oseremmo dire: grazie alla dieta del dottor Nowzaradan e il suo magnifico percorso a Vite al Limite è dimagrita esattamente 210 kg. Che fine ha fatto oggi? Scopriamolo insieme!

Dimagrisce 210 kg a Vite al Limite: clamoroso quello che è successo dopo

Vi ricordate la storia di Liz Evans, protagonista della sesta stagione di Vite al Limite? La donna ha raccontato di essere arrivata a pesare 327 kg per via del suo passato. Non solo da piccola ha scoperto di avere una patologia che non le permette di camminare bene, ma è stata anche vittima di un padre violento e di diverse molestie sessuali. Molto simile alla storia di Lisa Ebberson, non credete?

Il passato di Liz, quindi, ha fortemente condizionato il suo presente e il suo peso. Nel cibo, la donna di Freeport trovava il suo migliore amico, ma non si sarebbe mai aspettata che all’età di 35 anni sarebbe pesata più di 300 kg e sarebbe stata impossibilitata a fare ogni tipo di movimento. È questo, quindi, che l’ha spinta a chiedere aiuto e, nonostante gli alti e bassi, a dimagrire tantissimo. Pensate, stiamo parlando di ben 210 kg in meno: un risultato non da poco! Dopo aver salutato il programma a distanza di 12 mesi dal suo primo incontro, Liz pesava 167 kg. Una volta ritornata in un episodio di Vite al Limite e poi, però, ne ha persi altri 100, arrivando a pesare ben 117 kg. Che fine ha fatto oggi? È qui che, purtroppo, arriva una notizia shock: non ci sono notizie! Sembrerebbe, infatti, che la Evans non sia per nulla iscritta ai social network.

Vi piacerebbe saperne di più?