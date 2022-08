Yacht di lusso e vacanza top: Paris Hilton ha scelto questa località italiana

Paris Hilton in vacanza con il suo meraviglioso yacht di lusso ha scelto questa meta italiana per godersi il pieno relax!

Continuano le meravigliose vacanze dei Vip in magnifici scenari che ci lasciano letteralmente incantati. Gli account social dei nostri amatissimi ‘vipponi‘ come Signorini direbbe, impazzano di scatti che li ritraggono felici e spensierati in luoghi da sogno e magari su fantastici yacht di lusso. Proprio come la bellissima ereditiera Paris Hilton.

L’ereditiera pronipote di Conrad Hilton, noto fondatore della catena di Hotel di Lusso ormai conosciuta in tutto il mondo, vanta un patrimonio di oltre 300milioni di dollari. Quello di Paris Hilton è un volto noto nel mondo dello spettacolo. Ha iniziato da bambina a posare come modella, dopodiché da quel momento, con le luci dei riflettori puntate ha raggiunto le più alte vette del successo. Nonostante lo sconfinato patrimonio di cui è ereditiera, si può dire che la bellissima imprenditrice statunitense non si sia certamente adagiata sugli allori. Ed oggi gode dei frutti del successo.

La splendida modella, cantante, attrice, stilista e chi più ne ha più ne metta, non è passata certamente inosservata negli scatti social che la ritraggono in vacanza nella meravigliosa località italiana che si contraddistingue in particolare per essere una delle mete estive più gettonate e più amate dai Vip. Sul suo yacht da sogno ha così iniziato il suo tour godendosi il mare ed il sole della splendida Italia. Sapete dove sta trascorrendo la sua vacanza Paris Hilton? Ha scelto questa meta molto ambita!

Paris Hilton in vacanza in Italia: la meta scelta è tra le più amate dai Vip

L’estate di Paris Hilton è tutta ‘all’italiana’. La bellissima ereditiera statunitense si gode la bellezza del mare e del sole in compagnia di suo marito sullo splendido yacht di lusso.

Quello della bella attrice lo si può definire una sorta di ‘tour’ tra le mete più belle della nostra penisola. Tra queste ha scelto località come il Lago di Como e si è poi spostata nella bellissima e romantica Portofino. Dopodiché sempre a bordo del suo lussuoso yach ha continuato il suo tour per approdare in una delle isole più amate dai Vip. E’ in queste ore che la splendida ereditiera si trova proprio nella meravigliosa Isola di Capri. E qui, dove fa da sfondo uno scenario magico dato dall’incantevole luccichio del mare ed i romantici faraglioni, Paris Hilton si gode la sua vacanza. Non mancano gli incredibili scatti che la ritraggono in pieno stile ‘vacanziero’ a bordo del suo yacht.

Negli ultimi scatti postati sui social, si vede poi Paris Hilton approdare sull’Isola e passeggiare per le vie più ‘in’ dell’Isola del Golfo di Napoli. E tra il profumo di una buonissima pasta all’italiana, dolci tipici del luogo e scatti memorabili con un magico ed incantevole sfondo regalato dallo scenario naturale, l’imprenditrice ed ereditiera continua la sua vacanza!