Alessandra Amoroso, episodio shock: la replica all’attacco è da Oscar

In queste ore Alessandra Amoroso ha mostrato sui social il brutto episodio che di cui è stata vittima: la replica della cantante è esemplare.

Il web ed i social network in generale offrono quasi ogni giorno esempi raccapriccianti di inciviltà e pochezza mentale, soprattutto attraverso i commenti offensivi, infamanti o addirittura minatori degli haters. Un fenomeno tristissimo che spesso colpisce i personaggi più in vista, vittime di attacchi feroci su qualunque tipo di argomento.

Proprio al riguardo, Wanda Nara in questi giorni ha lanciato un importante messaggio di body positivity un’Ig story in cui appare completamente al naturale. Oppure, una nota conduttrice radio e tv si è difesa dalle accuse sulla sua magrezza ritenuta da molti eccessiva.

In queste ore è toccato ad Alessandra Amoroso, tra le artiste più apprezzate della scena musicale italiana. L’ex vincitrice di Amici sta trascorrendo le sue vacanze in famiglia, in una casa in Salento davvero spettacolare di cui si possono vedere alcuni angoli tramite gli scatti postati sul suo profilo Instagram. Purtroppo, però, si sa, gli odiatori non vanno mai in vacanza e certi fenomeni non si arrestano nemmeno in questo periodo.

L’artista pugliese non si è però lasciata abbattere, ma ha reagito. In che modo? Non ricambiando con la stessa moneta, ma rispondendo nel modo più saggio ed elegante possibile.

Alessandra Amoroso, magistrale replica sui social: così la cantante mette a tacere l’hater

In questi anni sul web abbiamo letto e visto davvero di tutto, ma al peggio sembra non esserci mai limite. Un utente ha riservato alla Amoroso parole a dir poco spregevoli augurandole addirittura la morte. “Alessandra Amoroso truccata o non truccata non ci interessa, quando ti sveglierai fredda allora avremo una notizia”, ha scritto il soggetto in questione.

La cantante ha fatto lo screenshot dell’orribile messaggio e lo ha condiviso in una storia su Instagram insieme alla sua risposta che è stata: “Spero tu possa ricevere tanto tanto amore, perché io ne sono piena!!! Dispiaciuta per te”. Parole intelligenti e sicuramente tra le migliori da usare in circostanze simili.

Negli ultimi tempi, la Amoroso si è trovata più di una volta nelle condizioni di doversi difendere da alcune polemiche come ad esempio quella scoppiata per aver pubblicizzato la serie Marvel, She Hulk di Disney+. “Prima di un concerto ho bisogno di trasformare le mie emozioni in carica e la paura in forza e sicurezza: in quel momento emerge la She Hulk che è in me e con lei sono pronta a spaccare tutto”, ha scritto la cantante sotto il video condiviso su Instagram di recente.

Qualcuno, però, l’ha accusata di essere diventata troppo piena di sé, alla luce dell’episodio in cui avrebbe detto di no alla richiesta di un autografo da parte di un fan. In tali occasioni, ha sempre posto l’accento sull’importanza di non usare i social per diffondere odio, rabbia e violenza. “Ogni post è sporcato da odio senza senso”, aveva detto spingendo ad una riflessione che dovrebbero fare tutti nell’approcciarsi alle piattaforme virtuali.

Che ve ne pare della replica di Alessandra?