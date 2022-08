Amici, il cantante si deve fermare per problemi di salute: “Hanno trovato un…”; l’annuncio è arrivato attraverso i social.

Manca poco all’inizio di una nuova edizione di Amici. Il talent show più longevo dalla nostra tv tornerà in onda a partire da domenica 18 settembre 2022, con l’assegnazione dei primi banchi per i nuovi allievi della scuola. In attesa di scoprire di più, c’è una notizia che riguarda uno dei protagonisti assoluti della ventesima edizione.

Una notizia che, purtroppo, non è affatto positiva. Il cantante si è visto costretto a interrompere il suo tour per motivi di salute. A raccontare tutto è stato proprio lui, attraverso il suo seguitissimo canale di Instagram. Scopriamo cosa è successo e le sue parole nel dettaglio.

Problemi di salute per l’ex cantante di Amici: costretto ad annullare le date

“Ogni tanto quando si pretende troppo da se stessi ne si pagano le conseguenze”. Queste le parole di uno dei concorrenti più amati della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Attraverso alcune Instagram Stories, il cantante ha annunciato a malincuore di dover annullare alcune date del suo tour estivo.

“Dopo il live di Santa Marinella sono rimasto completamente afono, in più in seguito ad un controllo hanno trovato un nodulo sulle corde vocali“, ha dichiarato Aka7even, uno dei finalisti di Amici 20. Il cantautore napoletano non ha potuto portare a termine il suo tour, scegliendo di non esibirsi piuttosto che ricorrere al playback: “Come sapete i live sono per me la cosa più importante e non accetterei mai per il rispetto di chi viene a vedermi di portare uno show così”.

Uno stop durante il quale Luca Marzano, vero nome di Aka7even, dovrà tenere a riposo la sua voce, per recuperare il prima possibile e tornare sul palco. Attraverso le sue stories, il cantante ha ringraziato più volte i suoi fan per i messaggi di affetto e il sostegno ricevuto in questi giorni. In alcune stories successive, Aka ha sottolineato come sia importante non abbattersi anche nei momenti ‘no’ e cercare di trarre il positivo anche nei periodi negativi. “Lo stop forzato di questi giorni mi ha dato modo di scrivere molto e riflettere su quante cose sono cambiate e quanto sono cambiato in questi ultimi anni”, ha scritto il cantante. Che sta lavorando ad un nuovo disco: “Sarà un mix tra la mia vita dentro e fuori dal palco. L’amore ci salva sempre e prima o poi smette di piovere“. Un gran bel messaggio, quello che Aka ha lanciato attraverso il suo canale Instagram, seguito da ben 900 mila followers.

Non possiamo che mandare un grande abbraccio virtuale ad Aka7even, augurandogli una velocissima guarigione e di tornare al più presto ad emozionare il suo pubblico.