Amici, l’ex insegnante sorprende tutti: “Mi sono lasciato”, la storia è finita; arriva la confessione inaspettata.

Gli appassionati di Amici possono stare tranquilli. Il talent show più longevo della nostra tv sarà uno dei primi programmi a tornare in onda a settembre, dopo il consueto stop estivo.

Nello specifico, la prima puntata del pomeridiano andrà in onda domenica 18 settembre 2022 e la prima registrazione in assoluto si terrà tre giorni prima, giovedì 15 settembre. Si tratta dell’edizione numero 22 del talent show che ormai da tantissimi anni fa sognare il pubblico. E, a proposito di anni, oggi facciamo un passo indietro e vi raccontiamo una curiosità su uno degli insegnanti della scuola più famosa della tv. In un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, l’ex prof di Amici ha rivelato di essere single e che la sua storia si è conclusa già da diverso tempo. In seguito, le sue parole nel dettaglio.

“Mi sono lasciato”: l’ex insegnante di Amici confessa di essere single

Una vera e propria rivoluzione, quella a cui assisteremo ad Amici 22 in merito alle cattedre dei professori. Via Anna Pettinelli e Veronica Peparini, dentro Arisa ed Emanuel Lo, che diventeranno, nuovamente, insegnanti della scuola di Amici. Ma di prof, nel corso degli anni, ne abbiamo visti tantissimi all’interno del talent. Ricordate quale famoso cantante ha rivestito il ruolo di insegnante di canto nel 2018?

Proprio lui, Alex Britti, che fu un grande protagonista della diciottesima edizione del talent show di Canale 5. Il chitarrista e cantautore romano fu la new entry di quell’edizione insieme a Stash, che ha debuttato nel ruolo di prof nella scuola, dopo aver vinto Amici nel 2015, con i The Kolors. In realtà, Britti era già apparso nella trasmissione un anno prima, in qualità di insegnante per un giorno. Ma cosa sappiamo della sua vita privata?

Intervistato da Il Corriere della Sera, il musicista ha atto chiarezza sulla sua situazione sentimentale, rivelando di non avere alcuna storia al momento: “Sono single da un pezzo. Attenzione però: sono un papà single”. Nell’intervista, Britti spiega che la storia d’amore con la mamma di suo figlio, Nicole, è terminata già da un bel po’ di tempo: “Ci siamo lasciati quando Edo aveva due anni, ora ne ha cinque. È un bimbo sereno, vive metà con me e l’altra metà con la mamma”.

Queste le parole di Britti, che ammette che per lui sarebbe una bella sorpresa se Edoardo decidesse di seguire le sue orme: “A due o tre anni mi chiedeva sempre la chitarra, ora non più. Però canta bene, è intonato, conosce tutte le sigle dei cartoni animati. Se da grande volesse suonare, core de papà, per me sarebbe una grande gioia”.