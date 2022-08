Arisa, colpo di scena inaspettato: la cantante ha reagito così

Colpo di scena davvero inaspettato per l’amatissima cantante, Arisa questa proprio non se l’aspettava: come ha reagito l’artista

Alla soglia dei 40 anni Arisa ci è arrivata con un bagaglio ricco di successo. L’amatissima artista è ad oggi uno dei volti più noti ed amati all’interno del panorama musicale, ha spento le sue quaranta candeline ed è pronta per lanciarsi nella nuova avventura che la vedrà impegnata il prossimo anno con la nuova edizione di Amici .

Ha festeggiato appena 3 giorni fa i suoi 40 anni ma la cantante è stata colta da un colpo di scena che ha praticamente stupito e lasciato tutti senza parole, forse, lei compresa. Circondata dagli affetti più cari, la cantante certamente non si sarebbe mai aspettata di vedere un gesto simile, qualcosa che l’ha forse piacevolmente sorpresa. Cosa è successo.

Arisa, colpo di scena per la cantante: come ha reagito

Una grande artista che nel panorama musicale italiano ha saputo distinguersi e farsi apprezzare ed amare per la sua musica. Le doti di Arisa però non si fermano qui perché l’abbiamo di fatti vista destreggiarsi tra i vari passi di danza nell’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Edizione che ha regalato ad Arisa emozioni e sensazioni forti che l’hanno portata ad avvicinarsi ed a legarsi al ballerino Vito Coppola. Un amore che sembrava aver dispiegato le ali anche lontano dalle telecamere, tuttavia la storia d’amore tra i due è poi giunta al termine. Al settimanale Oggi, Arisa aveva fatto trasparire l’amara delusione provata con la rottura col ballerino. Ma proprio mentre la cantante aveva lasciato la sua dichiarazione, ecco che arriva come un ‘fulmine a ciel sereno’ un colpo di scena davvero inaspettato.

Arisa, il cui vero nome è Rosalba Pippa, ha festeggiato i suoi 40 anni appena 3 giorni fa. E proprio nel giorno del suo compleanno ecco che arriva un colpo di scena che ha lasciato la cantante senza parole. Uno scatto accompagnato da tanto di didascalia che ha stupito praticamente tutti, condiviso dal ballerino all’interno della sua galleria social, vede Vito Coppola ed Arisa insieme. Uno scatto che il ballerino ha pubblicato per augurare il meglio alla sua ex.

“Venerdì 24 Dicembre 2021. Ore 11.31, a metà strada tra Eboli e Pignola. Uno dei momenti più random e belli che custodisco gelosamente. Questa foto e questo video sono secondo me tra i più significativi e rappresentativi”, ha scritto il ballerino appena volato in Inghilterra per cominciare a dedicarsi all’edizione inglese di Ballando con le stelle.

Il messaggio però continua: “Tu sai già tutto. Io so già tutto. L’importante è questo e nessuno potrà e dovrà mai capire. Tanti auguri a te che sei il pane. Buon compleanno a te che hai un’anima bianca come la neve, limpida come l’acqua e fresca e leggera come l’aria“.