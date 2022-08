Ballando con le stelle, il dramma: “Ho rischiato di…”, terribile

Ballando con le stelle, racconta il dramma provato e la scoperta della fede: “Ho rischiato di…”.

Ballando con le stelle sta per tornare, la nuova edizione andrà in onda in autunno. In questi mesi sono proseguiti i preparativi per scegliere e formare il cast. L’anno scorso ha trionfato la coppia formata da Arisa e Vito Coppola che con performance spettacolari e accompagnate dalla voce della cantante hanno portato in scena una magia.

Al momento non sono stati svelati ancora i nomi dei concorrenti che vedremo esibirsi sul palco insieme ai professionisti. L’unico nome che è venuto fuori è quello di Iva Zanicchi che, in un’intervista a SuperGuida Tv, aveva confermato la sua presenza al 99%. In questi giorni una delle protagoniste del programma ha rilasciato un’intervista sulle pagine del settimanale Di più, in cui ha parlato del dramma che ha vissuto e della paura che per giorni l’ha accompagnata.

In quei momenti ha anche riscoperto la fede: “Non ho mai provato così tanta paura come in quei giorni, per questo ho parlato con un Dio che io non ho mai considerato”, ha raccontato.

Ballando con le stelle, il dramma: “Ho rischiato di…”, la protagonista racconta cos’è successo

Una delle professioniste e maestre di ballo di Ballando con le stelle in una intervista rilasciata sulle pagine di Di Più ha raccontato di aver vissuto un vero e proprio dramma. Il fatto risale al dicembre del 2021 ma soltanto adesso ha parlato della paura che ha provato e di come in quei momenti ha riscoperto la fede.

“Non ho mai provato così tanta paura come in quei giorni, per questo ho parlato con un Dio che io non ho mai considerato“, ha spiegato Veera Kinnunen, la maestra di ballo di Ballando con le stelle, parlando del periodo difficile vissuto nell’inverno del 2021 quando ha avuto la paura di perdere suo figlio Valter che aveva appena due mesi. La ballerina ha raccontato di aver contratto il Covid insieme al suo compagno e padre del bambino, il judoka Salvatore Mingoia e che il virus aveva colpito anche il piccolo. Mentre lei e Salvatore non hanno manifestato sintomi così forti, il bambino ha accusato febbre molto alta. La coppia l’ha così portato in ospedale, al Bambino Gesù di Roma, dove è stato ricoverato. Nell’intervista Vera dice di non augurare a nessuno di dover stare in un reparto Covid pediatrico.

