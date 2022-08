Ballando con le stelle, in pista potrebbe scendere anche lui: ha fatto parlare molto di sé ultimamente

Tra i papabili concorrenti di Ballando con le stelle, in queste ore è spuntato un nome davvero clamoroso: ecco di chi si tratterebbe.

Quella che bolle in pentola sembra essere un’edizione di Ballando con le stelle davvero da non perdere. Proprio come sta facendo Alfonso Signorini per il GF Vip 7, anche Milly Carlucci pare non voler lasciare nulla al caso e starebbe cercando di reclutare nel nuovo cast personaggi che regaleranno sicuramente perle indimenticabili.

A farlo supporre, sono i nomi circolati finora: da Paola Barale a Nino D’Angelo fino al nuotatore Alex Di Giorgio, la bionda conduttrice di Rai Uno starebbe mettendo in campo uno schieramento coi fiocchi. Anche quest’anno, ovviamente, si potrà contare sulla giuria i cui componenti sarebbero stati tutti riconfermati: facile prevedere che non mancheranno scontri accesissimi tra questi ed i concorrenti, che animeranno certamente più di una serata.

L’anno scorso, ad esempio, era attesissima la partecipazione di Morgan, da sempre personaggio capace di grandi colpi di scena. Ed in effetti, non si può dire che il celebre artista abbia deluso le aspettative, sia in quanto a genialità che in quanto agli scontri previsti con Selvaggia Lucarelli. Stavolta, stando a quanto rivela in anteprima TvBlog, uno dei possibili partecipanti che più di ogni altro potrebbe rendersi protagonista di polemiche è un noto attore che da tempo non vediamo in tv.

Ballando con le stelle, Milly vorrebbe proprio lui: il pubblico non se l’aspettava

Il noto portale rivela che a scendere in pista quest’anno potrebbe essere Enrico Montesano: il famoso attore romano sarebbe ad un passo dalla firma del contratto, ma c’è un dettaglio che rende la sua ipotetica presenza piuttosto interessante. Come molti sanno, Montesano è stato spesso al centro della bufera mediatica ultimamente per le sue solide convinzioni no-vax. Da quando è scoppiata la pandemia, lo storico conduttore di Fantastico non ha esitato a schierarsi pubblicamente contro il vaccino e il Green Pass nonché contro i fantomatici ‘poteri forti’.

Se avete seguito la scorsa stagione del programma condotto da Milly Carlucci, ricorderete sicuramente la querelle scoppiata tra la Lucarelli e Mietta, che contrasse il Covid proprio poco dopo l’inizio della sua avventura. In quell’occasione, la cantante fu accusata in modo chiaro e netto dalla giornalista di essere contraria al vaccino. Mietta tuttavia rifiutò di definirsi no-vax e la polemica andò avanti per un bel po’.

Nel caso di Enrico Montesano, invece, non ci sarebbe possibilità di equivoci, dato che l’attore non ha mai nascosto la sua opinione in merito. Viene quindi spontaneo pensare che le scintille siano garantite!

In attesa di conferme, vi chiediamo: secondo voi la presenza di Montesano sarà di aiuto allo show?