“Dolore che nascondo con un sorriso”, Uomini e donne: il terribile dramma

“Dolore che nascondo con un sorriso”, l’ex protagonista di Uomini e donne racconta il dramma vissuto.

Grazie ad Uomini e donne abbiamo avuto la possibilità di conoscere in questi anni tante persone. Ancora oggi, molti protagonisti che abbiamo visto nel programma, sono noti. Sui social infatti possiamo continuare a seguirli e quando l’esperienza si conclude il numero di follower tende sempre a salire.

C’è chi riesce a crearsi un suo spazio nel mondo dello spettacolo e sono davvero tanti, e chi invece si muove solo sul web riscontrando il medesimo successo. Un’ex tronista del format, in questi giorni, ha lasciato un lungo sfogo sul suo canale instagram in cui ha parlato della sofferenza che ha provato sulla sua pelle.

“In questi giorni ho letto un po’ dei vostri messaggi, alcuni mi lasciano a bocca aperta, altri mi hanno riempito il cuore di gioia“, ha esordito nel messaggio invitando coloro che la seguono a guardare attraverso i suoi occhi e di notare la purezza che c’è in lei. Nel lungo testo si è addentrata in quanto vissuto in questi anni: “Dolore che nascondo con un sorriso, dolore che tengo per me”.

“Dolore che nascondo con un sorriso”: lo sfogo dell’ex protagonista di Uomini e donne, il dramma

L’ex protagonista di Uomini e donne ha lasciato un lungo sfogo sui social in cui ha parlato del dolore che ha vissuto sulla sua pelle, della perdita di molte persone della sua famiglia scomparse troppo presto e degli errori fatti in questi anni. Per la prima volta si è scoperta completamente, mettendosi a nudo in quelle parole che non tutti avrebbero avuto il coraggio di scrivere.

Teresa Cilia, che con il suo percorso conquistò i telespettatori, percorso che si concluse con la scelta di Salvatore Di Carlo, oggi suo marito, ha lasciato un lungo messaggio sui social. L’ex tronista ha raccontato di aver lottato tanto nella sua vita, ha sofferto, metà della sua famiglia l’ha lasciata troppo presto e lei è cresciuta in fretta. E’ tornata ai suoi 24 anni quando si è ammalata ed era poco più che una ragazzina: “Una ragazzina che pensava sempre che lo stesso dolore, la stessa paura era passata prima dal padre, con la differenza che io non c’ero per lui perchè ero troppo piccola e lui non c’era per me perchè era già andato via”. Nel testo scrive che a salvarla è stata la fede perchè ha affidato tutto nelle mani di Dio: “Ho vinto anche se ancora vivo nella paura, ancora porta un dolore nel cuore, dolore che nascondo con un sorriso”.

Teresa ha concluso dicendo di aver fatto tanti errori nella sua vita, sono errori di cui si pente ma che adesso non vuole fare più. Si è scusata con tutte le persone che ha ferito e che ha trattato male. Termina lo sfogo con una frase che le dicono in tante, scrive: “Dopo la tempesta esce sempre il sole”.