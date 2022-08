Gerry Scotti, triste notizia per il conduttore: colpo basso

Gerry Scotti, triste notizia per il famoso conduttore Mediaset: colpo basso; cosa è successo nelle scorse ore.

È uno dei personaggi più amati della nostra tv, come uno di famiglia per il pubblico italiano. Parliamo proprio di lui, Gerry Scotti, non a caso definito lo ‘zio Gerry’ dai suoi telespettatori.

E lo zio Gerry sta per tornare in onda con una nuova, ricchissima, edizione di Caduta Libera, in onda su Canale 5 da lunedì 29 agosto. Un’edizione piena di novità, a partire da un nuovo gioco con cui dovranno cimentarsi i concorrenti, dal titolo Dieci piccoli indiani. In attesa di scoprire di più sull’amato quiz della ‘botola’, c’è un’altra notizia che riguarda il conduttore milanese ma non è proprio positiva. Scopriamo cosa è successo.

Triste notizia per Gerry Scotti: cos’è successo

L’estate sta per terminare e questo significa una sola cosa per gli appassionati di tv: stanno per tornare in onda i principali programmi dei nostri palinsesti. Sta per tornare anche Gerry Scotti, che da lunedì prossimo farà compagnia al suo pubblico con una nuova edizione di Caduta Libera. In realtà, però, il conduttore non ha ‘abbandonato’ i telespettatori neanche nei mesi più caldi. Per il sabato sera di Canale 5, infatti, Mediaset ha proposto le repliche dell’ultima edizione de Lo show dei record, la trasmissione dedicata ai primati del Guinnes World Records.

Anche lo scorso sabato, 20 agosto, è andata in onda una puntata in replica della trasmissione, con tante prove di abilità, acrobazie e sfide contro il tempo. La sfida degli ascolti, però, non ha sorriso allo zio Gerry. A vincere la serata è stata un’altra puntata in replica, ma proposta da Rai Uno. Si tratta dell’appuntamento con The Voice Senior, la versione del talent show dedicata agli over, condotta da Antonella Clerici. La puntata dello show canoro di Rai Uno trasmessa il 20 agosto ha tenuto incollati alla tv 1,85 milioni di telespettatori, pari al 17,1 % di share. Solo il 10,1 % di share per Lo show dei record, che ha interessato 1,18 milioni di spettatori in tv. Ennesimo successo per The Voice Senior, che si conferma una della trasmissioni più amate del nostro piccolo schermo. Tra i suoi fan affezionati anche Maurizio Costanzo, che ha rivelato di seguire con piacere il programma Rai.

Il talent tornerà in onda con una terza edizione, dove ritroveremo la Clerici al timone e i giudici Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Berté. Non ci sarà Orietta Berti, impegnata nel ruolo di opinionista al GF Vip 7, al fianco di Sonia Bruganelli.

Non ci resta che attendere qualche settimana per tutte le novità sui principali programmi tv in arrivo. Manca davvero poco all’inizio di una nuova stagione televisiva, e noi non vediamo l’ora!