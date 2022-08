Il gesto di Ambra Angiolini non passa inosservato: cos’ha fatto la famosa attrice.

È una delle attrici più amate ed apprezzate del nostro Paese, ma, nelle ultime ore, si è parlato di lei non per il suo innegabile talento. Ambra Angiolini si è resa protagonista di un gesto che non è passato affatto inosservato.

A distanza di qualche mese da un terribile episodio, Ambra ha mantenuto le promesse e ha fatto qualcosa di veramente significativo. Scopriamo di cosa si tratta e cosa è successo nel dettaglio.

Ambra Angiolini, il suo gesto non è passato inosservato: splendida iniziativa

Era fine maggio quando la finzione si è trasformata in realtà. Sul set di una nuova fiction Rai, Protezione Civile, è scoppiato un vero incendio, nonostante il rogo dovesse essere finzione e far parte della scena. Uno spiacevole imprevisto, che ha reso necessario l’immediato intervento dei vigili del fuoco, che si sono recati sul posto per tenere a bada le fiamme. Il tutto è avvenuto sull’isola di Stromboli, dove si sono tenute le riprese di un episodio della nuova serie tv della Rai. Una serie che ha come protagonista proprio lei, Ambra Angiolini, tornata sull’isola dopo due mesi dall’incendio.

Proprio così, nei giorni scorsi, l’attrice è stata avvistata sull’isola di Stromboli, proprio nei luoghi dove, due mesi fa, si è sviluppato l’incendio, che ha devastato gran parte della zona. “Sono venuta per dare una mano”, ha rivelato Ambra alla gente del posto. L’attrice non ha lasciato alcuna dichiarazione, ma il suo agente ha confermato, come si legge su Il Corriere della Sera: “È andata in completa autonomia per aiutare le persone dell’isola, in momenti di difficoltà è sempre una cosa utile e giusta”.

Un gesto davvero significativo, quello della Angiolini, che è tornata sull’isola con due rappresentanti della società di produzione della fiction. L’attrice è stata avvistata anche vicino casa di un’amica, nella zona di Piscità, una delle aree maggiormente colpite: lì, come in altre zone, l’attrice ha aiutato gli isolani a rimuovere i detriti di fango e terreno. Dopo l’incendio, infatti, la zona è stata colpita anche da una devastante alluvione, abbattutasi sul posto nella notte tra l’11 e il 12 agosto. Non si esclude che proprio a causa dell’incendio scoppiato accidentalmente qualche mese fa, il terreno sia divenuto troppo fragile e non in grado di arrestare la valanga di acqua e fango.

Ambra Angiolini aveva promesso che sarebbe tornata sul posto e ha mantenuto la sua parole, offrendo il suo aiuto agli abitanti dell’isola, ancora provati e arrabbiati per i danni sul proprio territorio.

Imprevisti a parte, le riprese della fiction Rai dedicata al lavoro della Protezione Civile dovrebbero riprendere a settembre, con la messa in onda che non arriverà prima del 2023.