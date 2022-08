GF Vip, l’opinionista ha parlato dei suoi problemi fisici: in pochi lo sapevano

Gf Vip, l’opinionista ha parlato dei suoi problemi fisici e di cosa è successo dopo la nascita della sua bambina.

In un’intervista l’ex opinionista del Grande Fratello Vip si è raccontata a tutto tondo, parlando dei suoi problemi fisici. E’ diventata mamma solo dopo i 40 anni della piccola Ginevra. Prima di vederla nel reality su quella poltrona in studio vi ha fatto parte in qualità di concorrente.

In molti la ricorderanno nella prima edizione. Lei che nel corso della sua carriera ne ha fatta di strada, ancora oggi continua a sorprenderci. Il pubblico da quando ha esordito sul piccolo schermo l’ha sempre seguita facendole sentire tutto il calore e l’affetto. Oggi, l’ex opinionista ha voluto aprirsi, parlando sulle pagine del settimane di Più di alcuni suoi problemi fisici.

GF Vip, l’ex opinionista ha parlato dei suoi problemi fisici: cosa ha raccontato

L’abbiamo vista l’anno scorso su quella poltrona in studio, è stata opinionista del Grande Fratello Vip, anche se non per molto. Di recente, in un’intervista rilasciata al settimanale Di più, ha parlato di sè svelandosi sotto alcuni aspetti. Soltanto dopo la soglia dei 40 anni è diventata mamma, la piccola Ginevra è nata nel 2018 dall’amore con il compagno Leonardo D’Amico, che di lavoro fa il fisioterapista.

Laura Freddi ha partecipato prima al GF Vip, nella primissima edizione, e nella sesta ha fatto parte del programma in qualità di opinionista ma solo per un breve periodo. Infatti, arrivò in sostituzione di Sonia Bruganelli per una puntata. E’ stata proprio la conduttrice che, in un’intervista al settimanale Di Più, ha parlato di alcuni suoi importanti problemi di salute. Ha raccontato di aver combattuto per anni contro l’endometriosi, malattia le ha provocato grosse difficoltà nel diventare madre. Si è dovuta sottoporre ad un intervento e poco dopo ha scoperto di essere in dolce attesa.

Dopo la nascita di Ginevra, Laura ha spiegato che i medici le hanno consigliato di non avere altri figli per evitare di cadere in rischi troppo grandi. L’endometriosi provoca sintomi molto forti e Laura ha spiegato, nel corso della chiacchierata, che dopo la nascita della sua bambina molti disturbi fisici che prima aveva sono spariti. Ha raccontato che prima aveva dei cicli molto dolorosi e prendeva gli antidolorifici adesso invece il dolore è scomparso: “Prima avevo dei cicli molto abbondanti e molto dolorosi e vivevo con gli antidolorifici. Adesso il dolore è scomparso, mi considero una miracolata”.

Con l’arrivo di Ginevra la showgirl ha realizzato un suo grande desiderio, quello di diventare madre ma a quanto pare a breve potrà vivere una nuova felicità. Infatti ha svelato che nella primavera del 2022 si sposerà con il compagno Leonardo D’Amico, il padre della sua bambina.