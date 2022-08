“Ho 4 bypass addosso”: ha svelato il motivo per cui ha rifiutato Isola e GF Vip

Da molti anni non ha un programma tutto suo: racconta di aver ricevuto intanto proposte per l’Isola e il GF Vip, che però ha rifiutato.

Nonostante sia stato per anni uno dei volti più popolari ed apprezzati del piccolo schermo, da oltre 15 anni non lo vediamo più al timone di un programma. Intervistato dal Corriere della Sera, rivela che nel frattempo le proposte non sono mancate, ma lui non se l’è sentita di accettare.

Lo avrebbero voluto ad esempio tra i naufraghi de L’Isola o nella casa del GF Vip e al noto quotidiano ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a rifiutare esperienze del genere. “Proposte che ho rifiutato? L’Isola dei famosi e il Grande Fratello. Ma mi creda, non è finto snobismo e nemmeno vuol dire che io non abbia bisogno di soldi, anzi”, ammette.

Alla base del rifiuto ci sarebbe la coerenza con se stesso: il suo non voler rinunciare al proprio modo di intendere la tv e l’intrattenimento. I meccanismi dei reality non sarebbero in linea con la sua indole ed il suo modo di lavorare né tantomeno con le sue condizioni di salute visto che, come racconta, ha 4 bypass.

Ha rifiutato Isola e GF Vip: ricordate cosa successe nella sua ultima trasmissione?

L’amatissimo volto televisivo si cui parliamo è uno dei professionisti di maggior spessore che il mondo dello spettacolo italiano abbia potuto vantare. Si tratta di Claudio Lippi, indimenticabile conduttore di trasmissioni che hanno fatto la storia della tv come Striscia la Notizia, Passaparola, Domenica In, La sai l’ultima?, Buona Domenica e tantissime altre.

Proprio a Buona Domenica, dove ha lavorato fino al 2006, accadde qualcosa che determinò il suo destino professionale. In studio scoppiò una lite furibonda tra Vittorio Sgarbi e Rocco Casalino: “Durante una rissa verbale non consona alla domenica pomeriggio, ma non consona in generale, dovevo fare un intervento coerente con il rifiuto di questo tipo di tv esasperato che non condivido”, raccontò all’epoca Lippi sempre al Corriere. Non essendo riuscito ad intervenire, abbandonò lo studio, ma il martedì successivo fu accusato di screditare gli autori: “Un autoritarismo inaccettabile: se non posso esprimere le mie idee allora me ne vado”, disse.

Da allora sono passati ben 16 anni e, sebbene vada ogni tanto ospite in qualche talk show, nessun programma gli è stato più affidato. Oggi, rivela al Corriere di aver detto no a Isola e GF Vip: “Non mi si può chiedere di entrare in quelle dinamiche dove le liti, le riconciliazioni, i dissidi sono fatti per fare spettacolo. Non fa per me. Senza contare che io ho 4 bypass addosso”.

