Il gossip impazza: cantante di Amici con una ex Vippona? Come stanno le cose

Il cantante di Amici insieme all’ex Vippona? Il gossip impazza ed ora tutti sono curiosissimi di sapere: ecco come stanno le cose!

E’ quasi giunto il momento di scoprire le carte e conoscere la posta in gioco proposta dagli attesissimi reality e talent show pronti a ritornare sul piccolo schermo a partire da Settembre. E mentre girano voci sulle curiosità e novità del prossimo autunno, il Web impazza con dei gossip davvero allettanti!

L’ex cantante di Amici starebbe insieme all’ex Vippona? Ebbene, ora tutti si chiedono come stiano realmente le cose. Tra i due protagonisti del talent e del reality bolle qualcosa in pentola? Si tratta forse di un flirt? Sono tante le domande che tutti si sono posti a tal proposito. Ebbene, a spiegare tutto è proprio l’ex Vippona che ha voluto mettere le cose in chiaro spiegando a tutti la realtà dei fatti. Le cose starebbero così.

L’ex cantante di Amici insieme all’ex Vippona? “Vi spiego come stanno le cose”

E’ trascorso ormai del da quando gli allievi del Talent condotto da Maria De Filippi sono tornati al mondo reale e stanno mettendo in pratica ed alla prova tutto ciò che hanno imparato all’interno delle mura scolastiche. Ed allo stesso tempo, è trascorso altro tempo da quando gli ex vipponi della casa del Grande Fratello hanno lasciato la casa di Cinecittà per immergersi nuovamente nella loro realtà. Ma è proprio fuori dalle mura di Cinecittà che si fanno degli incontri super interessanti. Stiamo parlando in questo caso del cantante di Amici, Dennis Rizzi, e Lulù Selassiè ex Vippona del Grande Fratello Vip.

L’ex concorrente del GF Vip da quando ha ottenuto la sua notorietà dopo il reality, è diventata molto più social di prima. I suoi follower tra l’altro che si dimostrano particolarmente curiosi della vita privata della ‘Princess’, all’interno del Box domande aperto dalla stessa nel suo profilo Instagram ufficiale non hanno certamente perso occasione per chiederle se fra lei e l’ex cantante di Amici ci fosse qualcosa.

La curiosità è salita alle stelle, ed immediatamente il gossip si è scatenato a tal riguardo. E così, Lulù ha voluto rispondere alla domanda del suo follower facendo sapere come stanno le cose.

L’ex Vippona ha messo però a tacere le voci riguardo un possibile flirt con Dennis Rizzi. I due sarebbero solamente amici, molto legati ma si tratta solamente di un’amicizia. Ebbene, per i fan della possibile ‘coppia’ sembrerebbe non esserci speranza. La coppia ‘Daddy-Lulù’ non esiste. Tra i due c’è una bella amicizia, legame che tra l’altro il cantante avrebbe anche con le altre due sorelle, Jessica e Clarissa.

La risposta di Lulù è stata tra l’altro molto decisa. Alla domanda “Ti metteresti mai con Deddy?“, l’ex gieffina ha risposto: “No perché è un mio amico; gli voglio molto bene, è una persona vera e poi abbiamo la stessa passione per la musica. Lui è diventato il nostro fratellino“. Ha scritto Lulù taggando anche le altre due princess.