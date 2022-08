L’attore ha finalmente rivelato: “Ho fatto cose brutte”, di che si tratta

L’attore ha finalmente rivelato: “Ho fatto cose brutte”, la confessione della star lascia tutti di stucco; di che si tratta.

Una storia d’amore che ha fatto sognare i fan per tanti anni. Una storia nata sul set, tra due dei protagonisti di un’amatissima serie tv. Una storia che, però, non ha avuto lieto fine.

I due si sono lasciati e, a quanto pare, non nel migliore dei modi. Lo aveva già fatto capire lei in una recente intervista e, adesso, lo ha confermato anche lui. Senza peli sulla lingua, il noto attore ha chiaramente ammesso di essere il colpevole della rottura. Scopriamo cosa è successo e cosa ha raccontato.

“Ho fatto cose brutte”: l’attore racconta tutta la verità sulla fine della sua storia

In Italia è conosciuto per aver partecipato ad X Factor, ma il grande successo, per lui, è arrivato qualche anno dopo, lontano dal nostro Paese. Si, perché in Sud America è una vera e propria star, sia nel mondo della recitazione che della musica. Parliamo di Ruggero Pasquarelli, che abbiamo visto nell’edizione del 2010 del talent show X Factor, nella categoria uomini under 24, della squadra di Mara Maionchi. L’inizio di una carriera brillante per lui, che è diventato una vera e propria star all’estero.

Nel 2012, Ruggero viene scelto per il ruolo di Federico nella serie tv Disney Violetta e, nel 2016, per quello di Matteo Balsano, nella serie argentina Soy Luna. Un successo straordinario per lui, che in Sud America ha trovato anche quella che per anni è stata la sua metà. Sul set di Violetta, Ruggero conobbe Cande Molfese, con cui ha vissuto un’intensa relazione dal 2014 al 2020. Un relazione che è terminata a causa del cantante e attore. Ad ammetterlo è stato proprio lui, in una recente intervista a @canti.ok, nella quale ha rivelato di essersi comportato male. L’attore ha ammesso che la storia non è terminata a causa della pandemia: “La verità è che non mi sono comportato bene, sono stato infedele. Ho imparato molto da quel rapporto, ovviamente lei non se lo meritava. La vita a volte ti porta in posti dove non vuoi”.

Ruggero continua rivelando di essersi pentito dei suoi comportamenti e spiegando i motivi della sua infedeltà: “Penso che la distanza, il non vederci per tanto tempo, non abbia aiutato per niente. Ho imparato che se ami una persona il rispetto è importante, viene prima di tutto”.

In una recente intervista a PH Podemos Hablar, Cande aveva parlato della forte delusione d’amore a causa dei tradimenti del suo ex. “Siamo cresciuti insieme, ho imparato tanto da questa relazione ma a un certo punto non ce l’ho fatta più”, ha dichiarato l’attrice, che oggi ha ritrovato il sorriso al fianco del so nuovo compagno, l’attore Gaston Soffritti. Anche nella vita di Ruggero c’è un nuovo amore, ma la sua identità sembra essere top secret.